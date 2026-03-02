В Петербурге задержали стрелявшего на улице Ярослава Гашека

28 февраля вечером к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступила информация о стрельбе из оружия возле дома №12 по улице Ярослава Гашека. Прибывшие на место сотрудники полиции правонарушителей не обнаружили.

1 марта, в 11:10, у дома №102 по Будапештской улице участковым уполномоченным был задержан 22-летний мужчина, подозреваемый в совершении данного деяния. У задержанного изъят аэрозольный пистолет модели «Пионер».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213, части 1, пункту «а» Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый находится под стражей в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.