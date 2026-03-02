В Парголово задержали подозреваемого в уличном нападении и грабеже

В поселке Парголово, Выборгского района Петербурга произошел инцидент, в результате которого была ограблена женщина. 28 февраля, ночью, на улице Федора Абрамова, возле дома №21, неизвестный мужчина напал на 51-летнюю местную жительницу. После нанесения телесных повреждений, злоумышленник забрал ее мобильный телефон, оцениваемый в 80 тысяч рублей.

Спустя два дня, 1 марта, в 11:40, по тому же адресу, сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать 36-летнего мужчину, предположительно совершившего данное преступление. Задержанный не имеет постоянного места работы и является уроженцем Красноярского края.

Подозреваемый был доставлен в ближайшее отдел полиции. В настоящее время в отношении привлекли к административной ответственности по статье 20.1, части 1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту совершенного нападения и кражи.