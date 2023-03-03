В Петербурге на пожаре в здании бизнес-центра погиб одни чеоловек и двое пострадали

Следственным отделом по Кировскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ( причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия 2 марта 2023 года после пожара в здании бизнес-центра, расположенного в Кировском районе Петербурга было обнаружено тело неизвестного человека, кроме того в больницу были госпитализированы двое потерпевших с диагнозом-отравление угарным газом.

В настоящее время время проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Расследование продолжается.