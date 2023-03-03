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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге на пожаре в здании бизнес-центра погиб одни чеоловек и двое пострадали

В Петербурге на пожаре в здании бизнес-центра погиб одни чеоловек и двое пострадали

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Опубликовал: Anton78
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В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту гибели человека при пожаре

Следственным отделом по Кировскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ( причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия 2 марта 2023 года после пожара в здании бизнес-центра, расположенного в Кировском районе Петербурга было обнаружено тело неизвестного человека, кроме того в больницу были госпитализированы двое потерпевших с диагнозом-отравление угарным газом.

В настоящее время время проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Расследование продолжается.

Источник: СК по Петербургу
Все по теме: Кировский район пожар
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