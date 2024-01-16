В Токсово после пожара обнаружили тело 11-летнего мальчика

Сегодня ночью, 16 января 2024 года около 02 часов 00 минут в экстренные службы поступила информация о пожаре в поселке Токсово Всеволожского района Ленинградской области.

Ликвидировать пожар удалось около 03 часов 30 минут. После тушения пожара в частном доме было обнаружено тело мальчика 2012 года рождения.

По данному факту следственным отделом по городу Мурино Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Также в медицинское учреждение с термическими ожогами ггоспитализирована мать мальчика, ей оказывается необходимая помощь.

Следователями СК проверяются различные версии происшествия, назначены судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, в том числе – причин возникновения пожара и лиц, причастных к произошедшему.