ента новостей

16:52
Гандбольный клуб "Зенит" проведет домашнюю встречу в рамках чемпионата России
15:52
В Токсово после пожара обнаружили тело 11-летнего мальчика
14:56
В Ленобласти проведут памятные акции посвященные прорыву блокады Ленинграда
14:46
Пенсионерка из Выборга перевела мошенникам 1,2 млн рублей
14:31
В Петербурге задержали замдиректора "Водоканала"
13:56
Выставка «80 фактов о блокаде Ленинграда»
12:48
Выставка Ильи Козлова «Там Ладога, Вуокса, скалы…»
12:16
На Политехнической улице иномарка сбила двух пешеходов
11:18
В Красносельском районе задержали рецидивиста, обманувшего пенсионерку
11:08
В Петербурге задержали угонщиков автомобиля «Фольксваген Туарег» с проспекта Стачек
10:55
В Выборгском районе рецидивист напал на женщину в коммуналке и попытался забрать ноутбук
10:32
Выставка «Рисуют дети блокады»
10:13
Законопроекты о запрете треш-стримов рекомендовали к принятию в первом чтении
09:29
В Мурино задержан дебошир, жестоко избивший мужчину в лифте
22:57
В Ленобласти в ДТП с автобусом погибла женщина-водитель «Рено»
19:04
В Петербурге иномарка сбила курьера на электровелосипеде
18:20
Победив «Заречье-Одинцово» со счётом 3–1, «Ленинградка» одержала уже седьмую победу подряд в матчах женской волейбольной Суперлиги – 2023/2024
18:05
Баскетбольный «Зенит» с невероятным трудом победил «Автодор», Хантер набрал 25 очков, Фрейзер – 24
17:34
В Ленобласти столкнулись два большегруза и две легковушки
13:17
Спектакль «Парень из прошлого»
12:35
Выставка «Future. Сейчас»
10:12
В Петербурге задержанного мошенника изобличили еще в одном преступлении
09:48
Лава от извержения вулкана стекает в эвакуированный рыбацкий городок на юго-западе Исландии
09:37
В Петербурге задержали жителя Дагестана по подозрению в запретном влечении к детям
09:22
В Приморской районе избили и ограбили подростка
20:52
«Динамо-ЛО» после седьмой подряд победы закрепилось на 4-м месте мужской волейбольной Суперлиги
20:33
«Северсталь» сумела победить СКА в Череповце – 3:2, автором победной шайбы стал Давид Думбадзе
12:03
В Ленобласти освятили храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник»
11:54
В Сланцах задержали разбойника-рецидивиста, напавшего на местного жителя
11:49
В Красносельском районе задержали курьера мошенников
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Токсово после пожара обнаружили тело 11-летнего мальчика

В Токсово после пожара обнаружили тело 11-летнего мальчика

0
47
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Во Всеволожском районе возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела несовершеннолетнего после пожара

Сегодня ночью, 16 января 2024 года около 02 часов 00 минут в экстренные службы поступила информация о пожаре в поселке Токсово Всеволожского района Ленинградской области.

Ликвидировать пожар удалось около 03 часов 30 минут. После тушения пожара в частном доме было обнаружено тело мальчика 2012 года рождения.

По данному факту следственным отделом по городу Мурино Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Также в медицинское учреждение с термическими ожогами ггоспитализирована мать мальчика, ей оказывается необходимая помощь.

Следователями СК проверяются различные версии происшествия, назначены судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, в том числе – причин возникновения пожара и лиц, причастных к произошедшему.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: СК по Ленобласти
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район пожар обнаружение трупа
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

14-04-2023, 14:08
В Тихвине по факту обнаружения тела 16-летней девушки возбуждено уголовное дело
22-06-2023, 15:44
В Невском районе во время купания в Неве утонул 15-летний мальчик
5-05-2021, 13:09
В Ленобласти на пожаре погибли двое подростков
1-12-2022, 15:32
В Выборге женщина зарезала своего мужа
21-09-2022, 11:48
В Ленобласти женщина подозревается в убийстве сожителя
25-12-2022, 12:04
В Кикерино после пожара в частном доме обнаружили обгоревшее тело

Происшествия на дорогах

0
152
Сегодня, 12:16
На Политехнической улице иномарка сбила двух пешеходов
0
204
Вчера, 22:57
В Ленобласти в ДТП с автобусом погибла женщина-водитель «Рено»
0
206
Вчера, 19:04
В Петербурге иномарка сбила курьера на электровелосипеде
0
155
Вчера, 17:34
В Ленобласти столкнулись два большегруза и две легковушки
Наверх