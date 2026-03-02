ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге после ночной драки у бара задержаны трое мужчин и девушка

В Петербурге после ночной драки у бара задержаны трое мужчин и девушка

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку после инцидента у ночного заведения в Кировском районе

Ранним утром 1 марта правоохранительные органы Кировского района Санкт-Петербурга получили информацию о столкновении группы молодежи у дома №9 по проспекту Стачек. По свидетельствам очевидцев, между несколькими людьми произошла потасовка с проявлением агрессии.

Прибывшие на место полицейские задержали четырех человек, причастных к инциденту: троих мужчин в возрасте от 19 до 21 года и 21-летнюю девушку. Все задержанные были доставлены в отделение полиции. Им предстоит административная ответственность за мелкое хулиганство (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ). Одного из участников инцидента поместили в камеру для административно задержанных.

Позже в больницу самостоятельно обратился 21-летний молодой человек с черепно-мозговой травмой. Получив медицинскую помощь, он был отпущен домой. Мужчина подал заявление в полицию, утверждая, что его избил незнакомец возле увеселительного заведения ночью.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все детали произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Кировский район, телесные повреждения
