ента новостей

15:44
В Ленобласти в ДТП автобуса и иномарки пострадали два человека
14:19
В Петербурге после мощной метели улицы убирают больше тысячи единиц техники
11:00
В Московском районе женщина выпала из окна жилого дома
10:41
В Петербурге задержана 20-летняя курьер мошенников, обманувших пенсионера с улицы Демьяна Бедного
10:23
В Выборге задержали распространителя «синтетики»
10:14
В Петербурге наградят участников спасения мальчика, выпавшего из окна дома на Богатырском проспекте
10:11
На КАД Санкт-Петербурга ввели ограничение скорости до 70 км/ч
09:58
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург — Псков» в ДТП с грузовиком погибли два человека
23:29
СКА проиграл московскому «Динамо» со счетом 1:4
15:52
В Ленобласти состоится открытие Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности
15:46
В Зеленогорске дача Н. А. Демидовцева (М. А. Гек) признана региональным памятником
12:52
8 марта концерт актрисы театра и кино Алёны Биккуловой
12:41
В Центральном районе раскрыли убийство 23-летней давности
12:26
В Петербурга задержали «черного коллектора», вымогавшего крупную сумму у коммерсанта
11:59
В Петербурге пьяного лихача без прав на каршеринге задерживали со стрельбой
11:51
В Петербурге задержали пожилую помощницу мошенников
11:47
В Ленобласти задержали двоих жителей Карелии, обокравших ювелирные магазины
17:25
Парламентарии Петербурга посетили базу подводных сил в Гаджиеве
17:05
В Петербурге на новой развязке в составе М-32 ВАД начался монтаж первых съездов
16:57
Балет «Щелкунчик» в «Колизей – Арене»
16:54
Исторический парк «Россия – Моя история» запустил онлайн-диктант «Приближая Победу»
11:55
В Ленобласти в деревне под Киришами мигрант надругался над пенсионеркой
11:49
В Петербурге жителя Сесерорецка изобличили в работе на мошенников
11:39
В Ленобласти дропа из Курганской области изобличили в обмане пожилой пары
11:12
В Кронштадте кассир магазина избил грузчика консервной банкой
10:11
В Петербурге дом с мозаичной мастерской Владимира Фролова признали региональным памятником
10:08
Беглов наградил петербургского работника сферы ЖКХ, спасшего ребёнка
22:10
СКА обыграл «Адмирал» со счётом 4:2
16:58
В Петербурге завершился региональный этап Чемпионата «Профессионалы»
16:55
В Петербурге пройдет Международный форум труда
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге после мощной метели улицы убирают больше тысячи единиц техники

В Петербурге после мощной метели улицы убирают больше тысячи единиц техники

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
После мощной метели улицы Петербурга убирают больше тысячи единиц техники, за ночь вывезено 15,3 тысячи кубометров снега

В ночь с 26 на 27 февраля в Санкт-Петербурге разразился мощный снегопад, который привёл к необходимости активных действий со стороны коммунальных служб города. В результате этого стихийного явления на улицах города работали более 930 единиц снегоуборочной техники, что свидетельствует о масштабах проблемы. Утром, когда снегопад продолжался, на помощь вышло ещё больше техники — 1020 единиц, а также 1051 работник, занимающийся ручным трудом. В кратчайшие сроки, всего за несколько часов, на город обрушилось около 15 сантиметров снега, что создало серьезные трудности для передвижения по улицам.

В течение ночи коммунальные службы успели вывезти 15,3 тысячи кубометров снега, что является значительным объёмом работы. С раннего утра в дворах и на улицах города активно трудились около 4 тысяч дворников, которые старались максимально оперативно убрать снег и обеспечить комфортные условия для жителей. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что все коммунальные службы находятся в состоянии повышенной готовности. Он подчеркнул важность выполнения задач, таких как обеспечение бесперебойной работы общественного транспорта, быстрая уборка территорий и безопасность граждан, как пешеходов, так и автомобилистов.

Интересно, что ночью температура воздуха в Северной столице впервые за почти два месяца перешла через нулевую отметку и стала положительной. Это создало дополнительные сложности, поскольку в течение дня снег мог смениться дождём, что могло привести к образованию гололедицы на дорогах и тротуарах. В связи с этим коммунальные службы активно готовят дорожное полотно к предстоящим изменениям погоды. Работы по уборке и обработке улиц проводятся в режиме постоянного мониторинга улично-дорожной сети.

Коммунальщики выполняют механизированное прометание как проезжей части, так и тротуаров, а также проводят противогололёдную обработку. Циклы этих работ зависят от погодных условий и могут меняться в зависимости от ситуации. Особое внимание уделяется остановкам общественного транспорта, станциям метро, пешеходным зонам и тротуарам, а также подходам к социальным объектам, чтобы гарантировать безопасность всех горожан.

В связи с перепадами температур также был организован внеочередной осмотр крыш жилых и нежилых зданий. Этот процесс включает в себя особое внимание к наледи и снежным шапкам, которые могут образовываться на скатных кровлях, что представляет собой потенциальную угрозу для прохожих. Для оперативного контроля ситуации в городе были задействованы цифровые инструменты.

Система «Городовой», использующая технологии искусственного интеллекта, фиксирует замечания по уборке улиц и передаёт информацию в режиме реального времени дорожным предприятиям. Это позволяет быстро реагировать на проблемы и устранять помехи, мешающие движению транспорта и пешеходов. Центр комплексного контроля городского хозяйства осуществляет круглосуточный мониторинг ситуации с помощью камер видеонаблюдения, что позволяет оперативно реагировать на изменения в обстановке и принимать необходимые меры. Таким образом, городские службы делают всё возможное, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителям Санкт-Петербурга в условиях зимней непогоды.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

29-03-2023, 13:55
Костров заявил о «полном аде» на улицах Петербурга после мощного снегопада
6-11-2022, 13:40
Смольный закупил втрое меньше снегоуборочной техники, чем нужно по нормативу
20-10-2025, 19:44
В Петербурге дорожные службы возобновили противогололедную обработку улиц
19-04-2025, 11:01
Город убирают перед Пасхой
5-03-2023, 14:29
В Петербурге прошел сильный снегопад. Чистить некому?
28-11-2023, 18:57
Невский экологический оператор переходит на усиленный режим работы

Происшествия на дорогах

Сегодня, 15:44
В Ленобласти в ДТП автобуса и иномарки пострадали два человека
Сегодня, 09:58
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург — Псков» в ДТП с грузовиком погибли два человека
24-02-2026, 11:48
Под Лодейным полем в лобовом ДТП погиб пассажир "Лады"
24-02-2026, 10:28
В Петербурге пожарный автомобиль насмерть сбил 6-летнего мальчика
Наверх