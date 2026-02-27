В Петербурге после мощной метели улицы убирают больше тысячи единиц техники

В ночь с 26 на 27 февраля в Санкт-Петербурге разразился мощный снегопад, который привёл к необходимости активных действий со стороны коммунальных служб города. В результате этого стихийного явления на улицах города работали более 930 единиц снегоуборочной техники, что свидетельствует о масштабах проблемы. Утром, когда снегопад продолжался, на помощь вышло ещё больше техники — 1020 единиц, а также 1051 работник, занимающийся ручным трудом. В кратчайшие сроки, всего за несколько часов, на город обрушилось около 15 сантиметров снега, что создало серьезные трудности для передвижения по улицам.

В течение ночи коммунальные службы успели вывезти 15,3 тысячи кубометров снега, что является значительным объёмом работы. С раннего утра в дворах и на улицах города активно трудились около 4 тысяч дворников, которые старались максимально оперативно убрать снег и обеспечить комфортные условия для жителей. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что все коммунальные службы находятся в состоянии повышенной готовности. Он подчеркнул важность выполнения задач, таких как обеспечение бесперебойной работы общественного транспорта, быстрая уборка территорий и безопасность граждан, как пешеходов, так и автомобилистов.

Интересно, что ночью температура воздуха в Северной столице впервые за почти два месяца перешла через нулевую отметку и стала положительной. Это создало дополнительные сложности, поскольку в течение дня снег мог смениться дождём, что могло привести к образованию гололедицы на дорогах и тротуарах. В связи с этим коммунальные службы активно готовят дорожное полотно к предстоящим изменениям погоды. Работы по уборке и обработке улиц проводятся в режиме постоянного мониторинга улично-дорожной сети.

Коммунальщики выполняют механизированное прометание как проезжей части, так и тротуаров, а также проводят противогололёдную обработку. Циклы этих работ зависят от погодных условий и могут меняться в зависимости от ситуации. Особое внимание уделяется остановкам общественного транспорта, станциям метро, пешеходным зонам и тротуарам, а также подходам к социальным объектам, чтобы гарантировать безопасность всех горожан.

В связи с перепадами температур также был организован внеочередной осмотр крыш жилых и нежилых зданий. Этот процесс включает в себя особое внимание к наледи и снежным шапкам, которые могут образовываться на скатных кровлях, что представляет собой потенциальную угрозу для прохожих. Для оперативного контроля ситуации в городе были задействованы цифровые инструменты.

Система «Городовой», использующая технологии искусственного интеллекта, фиксирует замечания по уборке улиц и передаёт информацию в режиме реального времени дорожным предприятиям. Это позволяет быстро реагировать на проблемы и устранять помехи, мешающие движению транспорта и пешеходов. Центр комплексного контроля городского хозяйства осуществляет круглосуточный мониторинг ситуации с помощью камер видеонаблюдения, что позволяет оперативно реагировать на изменения в обстановке и принимать необходимые меры. Таким образом, городские службы делают всё возможное, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителям Санкт-Петербурга в условиях зимней непогоды.