Выставка работ петербургского художника Павла Назима
Концерт ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра "Impulse orchestra"
В Ленобласти мигрант устроил поножовщину в промзоне «Фосфорит»
В Петербурге задержали стрелявшего на улице Ярослава Гашека
В Петербурге задержали подозреваемого в квартирной краже улица Смолячкова
В Петербурге после ночной драки у бара задержаны трое мужчин и девушка
В Парголово задержали подозреваемого в уличном нападении и грабеже
Полицейсике изъяли около 50 тысяч литров сомнительной спиртосодержащей жидкости
В Ленобласти по подозрению в получении взятки задержали главу МО Колчановское сельское поселение
В Ленобласти в ДТП автобуса и иномарки пострадали два человека
В Петербурге после мощной метели улицы убирают больше тысячи единиц техники
В Московском районе женщина выпала из окна жилого дома
В Петербурге задержана 20-летняя курьер мошенников, обманувших пенсионера с улицы Демьяна Бедного
В Выборге задержали распространителя «синтетики»
В Петербурге наградят участников спасения мальчика, выпавшего из окна дома на Богатырском проспекте
На КАД Санкт-Петербурга ввели ограничение скорости до 70 км/ч
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург — Псков» в ДТП с грузовиком погибли два человека
СКА проиграл московскому «Динамо» со счетом 1:4
В Ленобласти состоится открытие Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности
В Зеленогорске дача Н. А. Демидовцева (М. А. Гек) признана региональным памятником
8 марта концерт актрисы театра и кино Алёны Биккуловой
В Центральном районе раскрыли убийство 23-летней давности
В Петербурга задержали «черного коллектора», вымогавшего крупную сумму у коммерсанта
В Петербурге пьяного лихача без прав на каршеринге задерживали со стрельбой
В Петербурге задержали пожилую помощницу мошенников
В Ленобласти задержали двоих жителей Карелии, обокравших ювелирные магазины
Парламентарии Петербурга посетили базу подводных сил в Гаджиеве
В Петербурге на новой развязке в составе М-32 ВАД начался монтаж первых съездов
Балет «Щелкунчик» в «Колизей – Арене»
Исторический парк «Россия – Моя история» запустил онлайн-диктант «Приближая Победу»
Выставка работ петербургского художника Павла Назима

В «Арт Центре» пройдет выставка работ петербургского художника Павла Назима

С 27 марта по 24 мая в Арт Центре, расположенном в культурном квартале «Брусницын», пройдет выставка, посвященная творчеству петербургского художника Павла Назима. На этой выставке зрители смогут увидеть картины, которые входят в личную коллекцию самого художника. Это событие будет приурочено к выходу его нового артбука под названием «Биографика», который является вторым по счету после его первой книги «Природоведение». Издание «Биографики» осуществляет петербургское издательство «Гудвин», известное своими уникальными и интересными проектами.

Творчество Павла Назима отличается особой доброй иронией, а также искренней любовью к окружающему миру. В своих работах он часто размышляет о сложных взаимоотношениях человека и природы, что делает его искусство не только эстетически привлекательным, но и глубоким с философской точки зрения. В новой книге «Биографика» автор продолжает свои размышления на темы, которые ему особенно близки, но при этом добавляет открытые комментарии, которые помогают глубже понять процесс создания иллюстраций и скрытые в них смыслы.

Павел Назим — это не просто художник, но и человек, который владеет различными техниками художественного выражения. Он работает с тушью, карандашом, ретушью и офортом. Сам художник описывает свои работы как «инженерную графику», что отражает его уникальное сочетание двух профессий — художника и инженера в области промышленной энергетики. Это сочетание создает в его работах особую глубину, ироничность и парадоксальность, что, в свою очередь, становится источником несказанного оптимизма и жизнелюбия.

«Биографика» — это не просто альбом с изображениями, это ироничный и глубоко продуманный художественный проект, который раскрывает отношения между человеком и природой, а также показывает многообразие животного мира и окружающей нас среды. В этом альбоме собраны новые работы художника, которые не были представлены в его первой книге «Природоведение». Каждая иллюстрация сопровождается комментариями самого Павла Назима, а также материалами, с которыми он работал при создании своих произведений.

Издательство «Гудвин» нацелено на создание книг для мечтателей всех возрастов. В их ассортименте можно найти как книжки-картинки для самых маленьких, так и увлекательные научно-популярные издания для читателей разного возраста, посвященные самым разнообразным темам, включая генетику и рабочие лодки. Кроме того, они предлагают комиксы для подростков и взрослых, артбуки и даже иллюстрированное издание классического произведения «Скотный двор».

27 марта — 24 мая 2026

Арт центр в Культурном квартале БРУСНИЦЫН

