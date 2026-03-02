Выставка работ петербургского художника Павла Назима

С 27 марта по 24 мая в Арт Центре, расположенном в культурном квартале «Брусницын», пройдет выставка, посвященная творчеству петербургского художника Павла Назима. На этой выставке зрители смогут увидеть картины, которые входят в личную коллекцию самого художника. Это событие будет приурочено к выходу его нового артбука под названием «Биографика», который является вторым по счету после его первой книги «Природоведение». Издание «Биографики» осуществляет петербургское издательство «Гудвин», известное своими уникальными и интересными проектами.

Творчество Павла Назима отличается особой доброй иронией, а также искренней любовью к окружающему миру. В своих работах он часто размышляет о сложных взаимоотношениях человека и природы, что делает его искусство не только эстетически привлекательным, но и глубоким с философской точки зрения. В новой книге «Биографика» автор продолжает свои размышления на темы, которые ему особенно близки, но при этом добавляет открытые комментарии, которые помогают глубже понять процесс создания иллюстраций и скрытые в них смыслы.

Павел Назим — это не просто художник, но и человек, который владеет различными техниками художественного выражения. Он работает с тушью, карандашом, ретушью и офортом. Сам художник описывает свои работы как «инженерную графику», что отражает его уникальное сочетание двух профессий — художника и инженера в области промышленной энергетики. Это сочетание создает в его работах особую глубину, ироничность и парадоксальность, что, в свою очередь, становится источником несказанного оптимизма и жизнелюбия.

«Биографика» — это не просто альбом с изображениями, это ироничный и глубоко продуманный художественный проект, который раскрывает отношения между человеком и природой, а также показывает многообразие животного мира и окружающей нас среды. В этом альбоме собраны новые работы художника, которые не были представлены в его первой книге «Природоведение». Каждая иллюстрация сопровождается комментариями самого Павла Назима, а также материалами, с которыми он работал при создании своих произведений.

Издательство «Гудвин» нацелено на создание книг для мечтателей всех возрастов. В их ассортименте можно найти как книжки-картинки для самых маленьких, так и увлекательные научно-популярные издания для читателей разного возраста, посвященные самым разнообразным темам, включая генетику и рабочие лодки. Кроме того, они предлагают комиксы для подростков и взрослых, артбуки и даже иллюстрированное издание классического произведения «Скотный двор».

27 марта — 24 мая 2026

Арт центр в Культурном квартале БРУСНИЦЫН