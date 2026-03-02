В Ленобласти возбудили уголовное дело по факту исчезновения 17-летнего юноши в Янино

В Ленинградской области, во Всеволожском районе, в населенном пункте Янио-1, 17-летний юноша пропал без вести. Согласно сообщению, 25 февраля 2026 года он покинул свое место жительства и до сих пор не вернулся.

По факту исчезновения подростка Следственный отдел по городу Всеволожску Следственного управления СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство) с целью проведения всестороннего расследования обстоятельств произошедшего.

В настоящее время сотрудники следствия активно работают над установлением всех деталей. Проводятся первоочередные следственные мероприятия, включая поиск возможных мест нахождения пропавшего. Ведутся допросы лиц из окружения несовершеннолетнего. Принимаются все необходимые меры для выяснения причин и условий, приведших к данному инциденту.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, способной помочь в поисках, просят незамедлительно связаться по следующим номерам: +7 (812) 492-01-58 (дежурный следственного управления СК России по Ленинградской области) или по телефону доверия "Ребёнок в опасности" 8(800)201-53-30.