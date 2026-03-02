ента новостей

16:01
На развязке КАД с Выборгским шоссе перекроют съезд
14:35
В Петербурге бывший доходный дом купца Давида Быховского признали региональным памятником
14:04
Музей дизайна «Основа» представляет выставку работ Эрте в Санкт-Петербурге в новом музее!
12:10
В Ленобласти возбудили уголовное дело по факту исчезновения 17-летнего юноши в Янино
12:03
В Ленобалсти в деревне Большие Поля после пожара обнаружены тела пожилой пары
11:48
В пяти районах Петербурга планируют ограничить движение транспорта
11:30
Выставка работ петербургского художника Павла Назима
11:27
Концерт ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра "Impulse orchestra"
11:19
В Ленобласти мигрант устроил поножовщину в промзоне «Фосфорит»
11:10
В Петербурге задержали стрелявшего на улице Ярослава Гашека
10:52
В Петербурге задержали подозреваемого в квартирной краже улица Смолячкова
10:44
В Петербурге после ночной драки у бара задержаны трое мужчин и девушка
10:37
В Парголово задержали подозреваемого в уличном нападении и грабеже
09:50
Полицейсике изъяли около 50 тысяч литров сомнительной спиртосодержащей жидкости
20:48
В Ленобласти по подозрению в получении взятки задержали главу МО Колчановское сельское поселение
15:44
В Ленобласти в ДТП автобуса и иномарки пострадали два человека
14:19
В Петербурге после мощной метели улицы убирают больше тысячи единиц техники
11:00
В Московском районе женщина выпала из окна жилого дома
10:41
В Петербурге задержана 20-летняя курьер мошенников, обманувших пенсионера с улицы Демьяна Бедного
10:23
В Выборге задержали распространителя «синтетики»
10:14
В Петербурге наградят участников спасения мальчика, выпавшего из окна дома на Богатырском проспекте
10:11
На КАД Санкт-Петербурга ввели ограничение скорости до 70 км/ч
09:58
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург — Псков» в ДТП с грузовиком погибли два человека
23:29
СКА проиграл московскому «Динамо» со счетом 1:4
15:52
В Ленобласти состоится открытие Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности
15:46
В Зеленогорске дача Н. А. Демидовцева (М. А. Гек) признана региональным памятником
12:52
8 марта концерт актрисы театра и кино Алёны Биккуловой
12:41
В Центральном районе раскрыли убийство 23-летней давности
12:26
В Петербурга задержали «черного коллектора», вымогавшего крупную сумму у коммерсанта
11:59
В Петербурге пьяного лихача без прав на каршеринге задерживали со стрельбой
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти возбудили уголовное дело по факту исчезновения 17-летнего юноши в Янино

В Ленобласти возбудили уголовное дело по факту исчезновения 17-летнего юноши в Янино

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Ленобласти по факту без вести пропавшего 17-летнего юноши возбуждено уголовное дело

В Ленинградской области, во Всеволожском районе, в населенном пункте Янио-1, 17-летний юноша пропал без вести. Согласно сообщению, 25 февраля 2026 года он покинул свое место жительства и до сих пор не вернулся.

По факту исчезновения подростка Следственный отдел по городу Всеволожску Следственного управления СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство) с целью проведения всестороннего расследования обстоятельств произошедшего.

В настоящее время сотрудники следствия активно работают над установлением всех деталей. Проводятся первоочередные следственные мероприятия, включая поиск возможных мест нахождения пропавшего. Ведутся допросы лиц из окружения несовершеннолетнего. Принимаются все необходимые меры для выяснения причин и условий, приведших к данному инциденту.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, способной помочь в поисках, просят незамедлительно связаться по следующим номерам: +7 (812) 492-01-58 (дежурный следственного управления СК России по Ленинградской области) или по телефону доверия "Ребёнок в опасности" 8(800)201-53-30.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

17-04-2023, 15:36
В Выборге обнаружена отчлененная нога человека
3-09-2024, 16:40
В Ленобласти пропала 12-летняя девочка
3-10-2022, 17:17
В центре реабилитации в Приозерске ребенок-инвалид получил травму
14-04-2023, 14:08
В Тихвине по факту обнаружения тела 16-летней девушки возбуждено уголовное дело
14-11-2012, 08:51
За достоверную информацию о местонахождении без вести пропавшего ребенка обещано вознаграждение
8-08-2025, 09:56
По факту ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело

Происшествия на дорогах

27-02-2026, 15:44
В Ленобласти в ДТП автобуса и иномарки пострадали два человека
27-02-2026, 09:58
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург — Псков» в ДТП с грузовиком погибли два человека
24-02-2026, 11:48
Под Лодейным полем в лобовом ДТП погиб пассажир "Лады"
24-02-2026, 10:28
В Петербурге пожарный автомобиль насмерть сбил 6-летнего мальчика
Наверх