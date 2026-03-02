Концерт ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра "Impulse orchestra"

9 марта в великолепном концертном зале «Колизей – Арена», расположенном по адресу Невский проспект, дом 100, Санкт-Петербургский симфонический оркестр под названием "Impulse orchestra" под руководством талантливого дирижера Игоря Томашевского представит зрителям незабываемую программу, в которой прозвучат легендарные хиты одних из самых известных музыкальных групп XX века.

В первой части вечера публике будут предложены бессмертные мелодии британской рок-группы The Beatles, которая стала настоящим символом своей эпохи. Эти музыканты, чьи альбомы расходились миллионными тиражами, завоевали сердца миллионов слушателей по всему миру. Их творчество не просто стало основой для целого музыкального направления, но и породило настоящую культурную волну — битломанию. Несмотря на то, что The Beatles прекратили свое существование много лет назад, их песни продолжают находить отклик в сердцах людей всех возрастов. Музыка этой группы универсальна и многогранна: под неё можно танцевать, мечтать, переживать грусть или радость, влюбляться и просто наслаждаться моментом. The Beatles стали настоящим феноменом, вызвавшим массовое музыкальное помешательство, которое не угасает и по сей день.

Во второй части концерта зрителей ждет увлекательное путешествие в мир шведского музыкального квартета ABBA, который также завоевал огромную популярность и преданную армию поклонников по всему миру. Их песни не раз занимали верхние строчки мировых хит-парадов, а среди их фанатов были даже представители королевской семьи Швеции. Музыка ABBA отличается яркими мелодиями и запоминающимися текстами, которые поднимают настроение и заставляют танцевать.

Начало этого музыкального праздника назначено на 17:00. Не упустите возможность насладиться живым исполнением известных хитов и погрузиться в атмосферу, наполненную энергией и эмоциями, которые дарят эти великие музыкальные коллективы.