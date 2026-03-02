ента новостей

11:30
Выставка работ петербургского художника Павла Назима
11:27
Концерт ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра "Impulse orchestra"
11:19
В Ленобласти мигрант устроил поножовщину в промзоне «Фосфорит»
11:10
В Петербурге задержали стрелявшего на улице Ярослава Гашека
10:52
В Петербурге задержали подозреваемого в квартирной краже улица Смолячкова
10:44
В Петербурге после ночной драки у бара задержаны трое мужчин и девушка
10:37
В Парголово задержали подозреваемого в уличном нападении и грабеже
09:50
Полицейсике изъяли около 50 тысяч литров сомнительной спиртосодержащей жидкости
20:48
В Ленобласти по подозрению в получении взятки задержали главу МО Колчановское сельское поселение
15:44
В Ленобласти в ДТП автобуса и иномарки пострадали два человека
14:19
В Петербурге после мощной метели улицы убирают больше тысячи единиц техники
11:00
В Московском районе женщина выпала из окна жилого дома
10:41
В Петербурге задержана 20-летняя курьер мошенников, обманувших пенсионера с улицы Демьяна Бедного
10:23
В Выборге задержали распространителя «синтетики»
10:14
В Петербурге наградят участников спасения мальчика, выпавшего из окна дома на Богатырском проспекте
10:11
На КАД Санкт-Петербурга ввели ограничение скорости до 70 км/ч
09:58
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург — Псков» в ДТП с грузовиком погибли два человека
23:29
СКА проиграл московскому «Динамо» со счетом 1:4
15:52
В Ленобласти состоится открытие Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности
15:46
В Зеленогорске дача Н. А. Демидовцева (М. А. Гек) признана региональным памятником
12:52
8 марта концерт актрисы театра и кино Алёны Биккуловой
12:41
В Центральном районе раскрыли убийство 23-летней давности
12:26
В Петербурга задержали «черного коллектора», вымогавшего крупную сумму у коммерсанта
11:59
В Петербурге пьяного лихача без прав на каршеринге задерживали со стрельбой
11:51
В Петербурге задержали пожилую помощницу мошенников
11:47
В Ленобласти задержали двоих жителей Карелии, обокравших ювелирные магазины
17:25
Парламентарии Петербурга посетили базу подводных сил в Гаджиеве
17:05
В Петербурге на новой развязке в составе М-32 ВАД начался монтаж первых съездов
16:57
Балет «Щелкунчик» в «Колизей – Арене»
16:54
Исторический парк «Россия – Моя история» запустил онлайн-диктант «Приближая Победу»
Концерт ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра "Impulse orchestra"

9 марта концерт ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра "Impulse orchestra" в Концертном зале «Колизей - Арена» (Невский пр., д.100)

9 марта в великолепном концертном зале «Колизей – Арена», расположенном по адресу Невский проспект, дом 100, Санкт-Петербургский симфонический оркестр под названием "Impulse orchestra" под руководством талантливого дирижера Игоря Томашевского представит зрителям незабываемую программу, в которой прозвучат легендарные хиты одних из самых известных музыкальных групп XX века.

В первой части вечера публике будут предложены бессмертные мелодии британской рок-группы The Beatles, которая стала настоящим символом своей эпохи. Эти музыканты, чьи альбомы расходились миллионными тиражами, завоевали сердца миллионов слушателей по всему миру. Их творчество не просто стало основой для целого музыкального направления, но и породило настоящую культурную волну — битломанию. Несмотря на то, что The Beatles прекратили свое существование много лет назад, их песни продолжают находить отклик в сердцах людей всех возрастов. Музыка этой группы универсальна и многогранна: под неё можно танцевать, мечтать, переживать грусть или радость, влюбляться и просто наслаждаться моментом. The Beatles стали настоящим феноменом, вызвавшим массовое музыкальное помешательство, которое не угасает и по сей день.

Во второй части концерта зрителей ждет увлекательное путешествие в мир шведского музыкального квартета ABBA, который также завоевал огромную популярность и преданную армию поклонников по всему миру. Их песни не раз занимали верхние строчки мировых хит-парадов, а среди их фанатов были даже представители королевской семьи Швеции. Музыка ABBA отличается яркими мелодиями и запоминающимися текстами, которые поднимают настроение и заставляют танцевать.

Начало этого музыкального праздника назначено на 17:00. Не упустите возможность насладиться живым исполнением известных хитов и погрузиться в атмосферу, наполненную энергией и эмоциями, которые дарят эти великие музыкальные коллективы.

