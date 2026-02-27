ента новостей

В Ленобласти в ДТП автобуса и иномарки пострадали два человека
В Петербурге после мощной метели улицы убирают больше тысячи единиц техники
В Московском районе женщина выпала из окна жилого дома
В Петербурге задержана 20-летняя курьер мошенников, обманувших пенсионера с улицы Демьяна Бедного
В Выборге задержали распространителя «синтетики»
В Петербурге наградят участников спасения мальчика, выпавшего из окна дома на Богатырском проспекте
На КАД Санкт-Петербурга ввели ограничение скорости до 70 км/ч
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург — Псков» в ДТП с грузовиком погибли два человека
СКА проиграл московскому «Динамо» со счетом 1:4
В Ленобласти состоится открытие Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности
В Зеленогорске дача Н. А. Демидовцева (М. А. Гек) признана региональным памятником
8 марта концерт актрисы театра и кино Алёны Биккуловой
В Центральном районе раскрыли убийство 23-летней давности
В Петербурга задержали «черного коллектора», вымогавшего крупную сумму у коммерсанта
В Петербурге пьяного лихача без прав на каршеринге задерживали со стрельбой
В Петербурге задержали пожилую помощницу мошенников
В Ленобласти задержали двоих жителей Карелии, обокравших ювелирные магазины
Парламентарии Петербурга посетили базу подводных сил в Гаджиеве
В Петербурге на новой развязке в составе М-32 ВАД начался монтаж первых съездов
Балет «Щелкунчик» в «Колизей – Арене»
Исторический парк «Россия – Моя история» запустил онлайн-диктант «Приближая Победу»
В Ленобласти в деревне под Киришами мигрант надругался над пенсионеркой
В Петербурге жителя Сесерорецка изобличили в работе на мошенников
В Ленобласти дропа из Курганской области изобличили в обмане пожилой пары
В Кронштадте кассир магазина избил грузчика консервной банкой
В Петербурге дом с мозаичной мастерской Владимира Фролова признали региональным памятником
Беглов наградил петербургского работника сферы ЖКХ, спасшего ребёнка
СКА обыграл «Адмирал» со счётом 4:2
В Петербурге завершился региональный этап Чемпионата «Профессионалы»
В Петербурге пройдет Международный форум труда
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП автобуса и иномарки пострадали два человека

27 февраля примерно в 10 утра на 85-м километре трассы «Осиновая роща – Магистральная» во Всеволожском районе Ленинградской области 42-летний водитель, за рулём автобуса ПАЗ по маршруту № 885а, следуя без пассажиров из парка у д. Агалатово в направлении Керро, потерял управление. Автобус занесло на встречную полосу, где он врезался в легковой автомобиль Geely.

В результате ДТП 38-летний водитель иномарки получил травмы средней степени тяжести и был доставлен в больницу. Его пассажир отделался лёгкими повреждениями. Водитель автобуса не пострадал.

По факту ДТП ведётся проверка.

