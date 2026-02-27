В Ленобласти в ДТП автобуса и иномарки пострадали два человека

27 февраля примерно в 10 утра на 85-м километре трассы «Осиновая роща – Магистральная» во Всеволожском районе Ленинградской области 42-летний водитель, за рулём автобуса ПАЗ по маршруту № 885а, следуя без пассажиров из парка у д. Агалатово в направлении Керро, потерял управление. Автобус занесло на встречную полосу, где он врезался в легковой автомобиль Geely.

В результате ДТП 38-летний водитель иномарки получил травмы средней степени тяжести и был доставлен в больницу. Его пассажир отделался лёгкими повреждениями. Водитель автобуса не пострадал.

По факту ДТП ведётся проверка.