Полицейсике изъяли около 50 тысяч литров сомнительной спиртосодержащей жидкости

Сотрудники правоохранительных органов провели профилактическое мероприятие под названием «Алкоголь», целью которого стало выявление и пресечение фактов незаконного производства и оборота спиртосодержащей продукции. Эта операция была организована с акцентом на предотвращение распространения опасного суррогатного алкоголя, который может содержать метанол — вещество, представляющее смертельную угрозу для здоровья и жизни граждан. В ходе мероприятий, которые прошли на территории региона, удалось изъять из незаконного оборота около 50 тысяч литров жидкости, содержащей спирт, и происхождение которой вызывало серьезные сомнения.

Часть изъятой продукции направлена на физико-химические исследования, чтобы установить, содержит ли она метанол. Этот шаг является крайне важным, так как метанол может вызвать тяжелые отравления и даже привести к летальному исходу. В результате проведенных мероприятий было возбуждено 17 уголовных дел, зарегистрировано 106 материалов проверок, а также выявлено 306 административных правонарушений, связанных с нелегальным производством и продажей алкогольной продукции.

Особое внимание в ходе операции было уделено Тосненскому району. Здесь сотрудники экономической полиции Главного управления МВД России совместно с местными коллегами выявили и ликвидировали два подпольных производства алкоголя, которые находились на соседних улицах в садоводческом некоммерческом товариществе «Самсоновка». В этих хозяйственных помещениях были организованы кустарные линии розлива. В процессе проверки были обнаружены еврокубы объемом до тысячи литров, насосы, шланги и тара, используемая для разлива спиртосодержащей жидкости.

На месте операции полицейские нашли более 1380 литров спиртосодержащей жидкости, среди которой была уже готовая продукция — бутылки с маркировкой известных брендов водки. Также были изъяты этикетки, крышки, упаковочные материалы и другие атрибуты, которые позволяли маскировать нелегальный алкоголь под продукцию популярных торговых марок. В результате этой операции были задержаны 39-летний предполагаемый организатор данного подпольного бизнеса и его подчиненный, также находящийся в том же возрасте.

В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся незаконного производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Сотрудники полиции продолжают работу по установлению каналов сбыта этой незаконной алкогольной продукции. Своевременное выявление подпольных цехов позволило предотвратить попадание потенциально опасного алкоголя на рынок, что в свою очередь снизило риск массовых отравлений среди населения.

Профилактическая работа по контролю за оборотом алкогольной продукции на территории региона продолжается и будет осуществляться на постоянной основе. Это необходимо для обеспечения безопасности граждан и защиты их здоровья. Полицейские активно работают над тем, чтобы выявлять и пресекать подобные преступления, а также информировать население о потенциальных угрозах, связанных с употреблением суррогатного алкоголя. Важно, чтобы каждый гражданин понимал риски, связанные с покупкой алкоголя сомнительного происхождения, и осознавал, что употребление таких продуктов может иметь самые серьезные последствия.