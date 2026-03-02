ента новостей

Выставка работ петербургского художника Павла Назима
Концерт ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра "Impulse orchestra"
В Ленобласти мигрант устроил поножовщину в промзоне «Фосфорит»
В Петербурге задержали стрелявшего на улице Ярослава Гашека
В Петербурге задержали подозреваемого в квартирной краже улица Смолячкова
В Петербурге после ночной драки у бара задержаны трое мужчин и девушка
В Парголово задержали подозреваемого в уличном нападении и грабеже
Полицейсике изъяли около 50 тысяч литров сомнительной спиртосодержащей жидкости
В Ленобласти по подозрению в получении взятки задержали главу МО Колчановское сельское поселение
В Ленобласти в ДТП автобуса и иномарки пострадали два человека
В Петербурге после мощной метели улицы убирают больше тысячи единиц техники
В Московском районе женщина выпала из окна жилого дома
В Петербурге задержана 20-летняя курьер мошенников, обманувших пенсионера с улицы Демьяна Бедного
В Выборге задержали распространителя «синтетики»
В Петербурге наградят участников спасения мальчика, выпавшего из окна дома на Богатырском проспекте
На КАД Санкт-Петербурга ввели ограничение скорости до 70 км/ч
В Ленобласти на трассе «Санкт-Петербург — Псков» в ДТП с грузовиком погибли два человека
СКА проиграл московскому «Динамо» со счетом 1:4
В Ленобласти состоится открытие Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности
В Зеленогорске дача Н. А. Демидовцева (М. А. Гек) признана региональным памятником
8 марта концерт актрисы театра и кино Алёны Биккуловой
В Центральном районе раскрыли убийство 23-летней давности
В Петербурга задержали «черного коллектора», вымогавшего крупную сумму у коммерсанта
В Петербурге пьяного лихача без прав на каршеринге задерживали со стрельбой
В Петербурге задержали пожилую помощницу мошенников
В Ленобласти задержали двоих жителей Карелии, обокравших ювелирные магазины
Парламентарии Петербурга посетили базу подводных сил в Гаджиеве
В Петербурге на новой развязке в составе М-32 ВАД начался монтаж первых съездов
Балет «Щелкунчик» в «Колизей – Арене»
Исторический парк «Россия – Моя история» запустил онлайн-диктант «Приближая Победу»
Полицейсике изъяли около 50 тысяч литров сомнительной спиртосодержащей жидкости

Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские Петербурга предотвратили распространение суррогатного алкоголя в регионе

Сотрудники правоохранительных органов провели профилактическое мероприятие под названием «Алкоголь», целью которого стало выявление и пресечение фактов незаконного производства и оборота спиртосодержащей продукции. Эта операция была организована с акцентом на предотвращение распространения опасного суррогатного алкоголя, который может содержать метанол — вещество, представляющее смертельную угрозу для здоровья и жизни граждан. В ходе мероприятий, которые прошли на территории региона, удалось изъять из незаконного оборота около 50 тысяч литров жидкости, содержащей спирт, и происхождение которой вызывало серьезные сомнения.

Часть изъятой продукции направлена на физико-химические исследования, чтобы установить, содержит ли она метанол. Этот шаг является крайне важным, так как метанол может вызвать тяжелые отравления и даже привести к летальному исходу. В результате проведенных мероприятий было возбуждено 17 уголовных дел, зарегистрировано 106 материалов проверок, а также выявлено 306 административных правонарушений, связанных с нелегальным производством и продажей алкогольной продукции.

Особое внимание в ходе операции было уделено Тосненскому району. Здесь сотрудники экономической полиции Главного управления МВД России совместно с местными коллегами выявили и ликвидировали два подпольных производства алкоголя, которые находились на соседних улицах в садоводческом некоммерческом товариществе «Самсоновка». В этих хозяйственных помещениях были организованы кустарные линии розлива. В процессе проверки были обнаружены еврокубы объемом до тысячи литров, насосы, шланги и тара, используемая для разлива спиртосодержащей жидкости.

На месте операции полицейские нашли более 1380 литров спиртосодержащей жидкости, среди которой была уже готовая продукция — бутылки с маркировкой известных брендов водки. Также были изъяты этикетки, крышки, упаковочные материалы и другие атрибуты, которые позволяли маскировать нелегальный алкоголь под продукцию популярных торговых марок. В результате этой операции были задержаны 39-летний предполагаемый организатор данного подпольного бизнеса и его подчиненный, также находящийся в том же возрасте.

В настоящее время правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся незаконного производства и (или) оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Сотрудники полиции продолжают работу по установлению каналов сбыта этой незаконной алкогольной продукции. Своевременное выявление подпольных цехов позволило предотвратить попадание потенциально опасного алкоголя на рынок, что в свою очередь снизило риск массовых отравлений среди населения.

Профилактическая работа по контролю за оборотом алкогольной продукции на территории региона продолжается и будет осуществляться на постоянной основе. Это необходимо для обеспечения безопасности граждан и защиты их здоровья. Полицейские активно работают над тем, чтобы выявлять и пресекать подобные преступления, а также информировать население о потенциальных угрозах, связанных с употреблением суррогатного алкоголя. Важно, чтобы каждый гражданин понимал риски, связанные с покупкой алкоголя сомнительного происхождения, и осознавал, что употребление таких продуктов может иметь самые серьезные последствия.

