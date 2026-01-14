ента новостей

В Колпино мужчина поджог входную дверь соседской квартиры

В Колпино мужчина поджог входную дверь соседской квартиры

Полицейские задержали жителя Колпино, подозреваемого в поджоге входной двери соседской квартиры 

Вчера, 11 января около 11 часов 25 минут, в правоохранительные органы поступило заявление от 51-летнего жителя города Колпино. Он сообщил о том, что рано утром неизвестный злоумышленник совершил умышленный поджог его квартиры, расположенной в доме номер 53 по Вознесенскому шоссе.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции из Колпинского района зафиксировали повреждения, вызванные высокой температурой: оплавлены дверной звонок и ручка входной двери.

В тот же день, благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска Колпинского района, был установлен и задержан вероятный виновник поджога. Им оказался 65-летний сосед потерпевшего, с которым у них длительное время существовал личный конфликт.

Задержанный мотивировал свой поступок длительной враждой с соседом и состоянием алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Подозреваемый помещен под стражу согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

