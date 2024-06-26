Полицейскими на территории Петербурга и Ленобласти проведена масштабная операция "Алкоголь"

Полицейские на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области провели 10-дневную масштабную профилактическую операцию "Алкоголь".

Цель - выявление подпольных цехов по производству контрафактного спиртного, а также установление логистических цепочек, по которым суррогат поступает к конечному потребителю.

С учетом специфики операции, основная работа была возложена на экономическую полицию: региональное управление и районные отделы.

В ходе реализации комплекса оперативных мероприятий полицейские выявили и ликвидировали три подпольных цеха по производству и розливу контрафактного алкоголя, расположенных во Фрунзенском районе Петербурга и Тосненском районе Ленобласти. В Пушкине, Колпино и Кронштадте были обнаружены нелегальные оптовые базы спиртосодержащей продукции. Результатом полицейской работы стало возбуждение 10 уголовных дел по факту незаконного оборота алкогольной продукции.

В общей сложности из незаконного оборота изъято 45 тысяч литров спиртного. Часть его была представлена в виде безликих 5-литровых канистр, однако немалая доля алкоголя к моменту визита полицейских уже была расфасована в более презентабельные бутылки премиальной водки, игристого вина, виски и коньяка.

Одним из основных итогов операции стало установление конечных "потребителей" контрафактного алкоголя. Было установлено, что львиная доля суррогата реализуется в Петербурге через так называемые "наливайки" - ночные заведения, торгующие алкоголем в розлив и, как правило, расположенные в жилых массивах. Резон бутлегеров прост: основная клиентура таких заведений либо маргиналы, либо желающие "догнаться". И те и другие уже слабо ощущают вкусовые оттенки, ориентируясь лишь на градус напитка.

Побочным результатом функционирования таких "наливаек" является повышенная криминогенность: здесь происходит подавляющее большинство ночных уличных "пьяных" конфликтов, нередко с поножовщиной.

В рамках операции полицейские проверили работу ночных торговых точек и выявили более 100 административных правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции. По решению полиции деятельность порядка 20 "наливаек" была приостановлена.

Результаты операции, а также влияние существующего порядка реализации алкогольной продукции на криминогенную обстановку в Петербурге, будут доведены до органов законодательной власти города, рассматривающих внесение изменений в существующие правила.