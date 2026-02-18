ента новостей

В Петербурге задержали курьера мошенников из поселка Дубровка

Опубликовал: Антон78
Полицейские задержали курьера мошенников из поселка Дубровка

5 февраля 2026 года в полицию обратилась 88-летняя жительница Светлановского проспекта. Неизвестные лица путем обмана заставили ее передать курьеру 160 000 рублей. Спустя несколько дней, 8 февраля, с аналогичным заявлением обратилась 86-летняя жительница Богатырского проспекта, потерявшая 209 000 рублей после встречи с курьером.

По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

17 февраля 2026 года оперативниками уголовного розыска Калининского района по месту жительства по адресу: улица Демьяна Бедного, дом 26, корпус 1, был задержан 18-летний неработающий житель городского поселения Дубровка Всеволожского района. Молодой человек подозревается в совершении данных преступлений.

Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Калининский район, мошенничество, пенсионеры
