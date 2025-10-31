В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионера с улицы Демьяна Бедного

Вечером 21 октября в правоохранительные органы Калининского района Петербурга обратился гражданин преклонного возраста, 77 лет, проживающий в доме на улице Демьяна Бедного, с заявлением о передаче денежных средств в размере 400 000 рублей злоумышленникам.

Согласно заявлению потерпевшего, в течение предшествующей недели с ним связывались неизвестные лица, представлявшиеся сотрудниками различных государственных организаций и ведомств. Лже-представители сообщали о якобы осуществляемых мошеннических операциях с его банковскими счетами. Под ложным предлогом обеспечения сохранности его финансовых активов, они убедили пенсионера снять денежные средства с его счетов и передать их курьеру.

По данному факту возбуждено уголовное дело, квалифицированное по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в крупном размере).

30 октября сотрудниками оперативных служб был задержан 16-летний подросток, житель района, подозреваемый в соучастии в данном преступлении в качестве так называемого "дропа".

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. В настоящее время полиция проводит проверку на предмет его возможной причастности к другим аналогичным преступлениям.