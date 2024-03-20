В Ленобласти «Део Нексия» переехал сбитого другой машиной пешехода

Накануне вечером, 19 марта около 22 часов на 57 километре дороги «Пески-Сосново-Подгорье», в Выборгском районе Ленинградской области неустановленный автомобиль сбил находившегося на проезжей части 31-летнего пешехода. После чего на лежащего на проезжей части пострадавшего совершил наезд автомобиль «Део Нексия» под управлением 31-летнего водителя.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Полицейскими приняты меры по розыску автомобиля, который сбил мужчину первым.