14:10
В Пушкине вводятся ограничения движения транспорта
14:07
На Софийской улице столкнулись две фуры и легковушка
14:01
Под Волосов грузовик насмерть сбил женщину-пешехода
13:57
В Петербурге задержали подозреваемого в разбое в сетевом магазине в Токсово
13:53
В Колпино поймали "дропа"из Сибири, подозреваемого в обмане пенсионерок
13:38
На проспекте Просвещения в вагоновожатого трамвая распылили «перцовку»
13:02
В Пушкине и Шушарах полицейские провели профилактический рейд по хостелам
12:51
Житель Сертолово задержан за поджог частного дома его бабушки
22:20
СКА разгромить «Сочи» в матче чемпионата КХЛ со счётом 8:1
16:20
В Ленобласти автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали восемь человек, один из которых скончался
13:23
В Петербурге в четырех районах планируют ограничить движение транспорта
13:13
В Петербурге стартует Неделя борьбы с инсультом
12:43
Житель деревни Реполка задержан за незаконный оборот наркотиков
12:30
В Петербурге поймали задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Планерной улицы
12:12
В центре Петербурга поймали 17-летнего "дропа", обманувшего пенсионерку с набережной Фонтанки
12:07
Во Фрунзенском районе задержан мужчина, обокравший квартиру знакомого
12:04
Полицейские Петербурга провели профилактический рейд на Сенном рынке
16:07
В Петербурге стартовал XXIII Форум стратегов
13:07
В Парголово мужчина напал на подростка в лифте жилого дома
12:40
В Петербурге подарочный комплект детских принадлежностей смогут получать опекуны новорожденных петербуржцев
12:35
Мост через Свирь для прохода вверх по реке теплоходов «Ист-Ривер» и «Тетис»
12:33
Crush string quartet с программой «Мировые рок - хиты»
12:29
В Петербурге на развязке КАД с Московским шоссе будет полностью перекрыт съезд
12:20
Полицейские Петербурга раскрыли убийство, совершенное 20 лет назад
11:57
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Большой Разночинной улицы
11:54
На Галерной улице в несовершеннолетнюю девушку выстрелили из "Пионера"
11:48
В Невском районе конфликт на парковке закончился стрельбой
11:43
В Ленобласти задержали предпринимателя за организацию свалки на воинском мемориале «Невский пятачок» 
22:39
СКА в напряжённом матче проиграл ЦСКА
15:18
На Невском проспекте произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей
Под Волосов грузовик насмерть сбил женщину-пешехода

Полицейские проводят проверку по факту смертельного наезда на пешехода в Волосовском районе Ленобласти

На 82-м километре трассы «Нарва», в Волосовском районе Ленинградской области примерно в час ночи 25 октября произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. 35-летний водитель грузового автомобиля «Mercedes Benz Actros» с полуприцепом совершил наезд на женщину, находившуюся непосредственно на проезжей части.

К сожалению, от полученных в результате столкновения травм пострадавшая скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

В настоящее время предпринимаются необходимые меры для установления личности погибшей женщины. Компетентными органами проводится тщательная проверка обстоятельств данного инцидента, чтобы установить все детали произошедшего и определить причины, приведшие к трагедии.

