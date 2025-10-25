Под Волосов грузовик насмерть сбил женщину-пешехода

На 82-м километре трассы «Нарва», в Волосовском районе Ленинградской области примерно в час ночи 25 октября произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. 35-летний водитель грузового автомобиля «Mercedes Benz Actros» с полуприцепом совершил наезд на женщину, находившуюся непосредственно на проезжей части.

К сожалению, от полученных в результате столкновения травм пострадавшая скончалась на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

В настоящее время предпринимаются необходимые меры для установления личности погибшей женщины. Компетентными органами проводится тщательная проверка обстоятельств данного инцидента, чтобы установить все детали произошедшего и определить причины, приведшие к трагедии.