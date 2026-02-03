ента новостей

22:39
СКА обыграл минское «Динамо» по буллитам
20:46
Выставка «Мир особенных сердец»
20:38
В Петербурге открыти улицу в честь начальника милиции блокадного Ленинграда Евгения Грушко
20:34
В Новогорелово женщина выбросила своих детей с 16 этажа, после чего свела счеты с жизнью
13:51
Фестиваль «Сударыня Масленица»
13:48
Выставка «Фронтовой быт»
11:15
Ленобласть расширяет сферы сотрудничества с Турцией
11:09
В Петербурге детские и спортивные площадки переведут на цифровой контроль
10:19
В Кировске задержали курьера телефонных мошенников
10:14
В Парголово задержали подозреваемого в уличном грабеже
10:12
В Калининском районе пьяный мужчина разбил стекло в здании диспетчерской службы
10:08
В Красносельском районе дорожный конфликт закончился стрельбой
10:05
Задержанный похититель 9-летнего мальчика признался в его убийстве. Тело ребенка нашли в водоеме в Ленобласти
20:32
В Ленобласти на трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола» в ДТП погиб водитель иномарки
20:25
Стартовал чемпионат Санкт-Петербурга по художественной гимнастике
20:21
В Петербурге хотят признать такси социально значимым сервисом
20:10
На КАД ограничили скорость до 70 км/ч из-за ухудшении погодных условий
14:49
В Смольном наградили петербуржцев за помощь участникам СВО и жителям новых территорий
14:43
В Ленобласти задержали поджигателей вышки сотовой связи
14:37
В Ленобласти задержали организованную группу «черных риелторов»
14:20
Сборная Герценовского университета завоевала бронзу на соревнованиях по джиу-джитсу
14:11
В Ленобласти открыли два подшефных кадетских класса Следственного комитета России
14:05
Российско-Вьетнамский культурный центр в РГПУ открыл перекрестный Год науки и образования двух стран
13:04
С 3 и 4 февраля в даух района Петербурга ограничат движение транспорта
09:27
В Мурино полицейские ликвидировали узел связи украинских мошенников
22:07
В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП погибли два человека
13:53
В Петербурге парламентарии взяли в работу сразу две инициативы Молодежного парламента
13:47
В Ленобласти учредили новое региональное звание «Почетный эколог»
13:40
В Петербурге простились с художественным руководителем и главным дирижёром Капеллы Владиславом Чернушенко
13:35
В Петербурге ограничат движение транспорта в семи районах
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Кировске задержали курьера телефонных мошенников

В Кировске задержали курьера телефонных мошенников

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Кировском районе Ленинградской области полицейские задержали курьера телефонных мошенников

Вчера, 2 февраля, в отдел полиции Кировского района Ленинградской области поступило заявление от 73-летней пенсионерки, проживающей в доме №11 на Набережной улице города Кировска. Она сообщила о попытке мошенничества, направленной на хищение её сбережений.

По данным полиции, в течение часа, с 17:00 до 18:00, на телефон пожилой женщины поступали звонки от неустановленных лиц, которые представлялись служащими различных организаций. Под предлогом обязательного декларирования денежных активов, злоумышленники убедили её передать значительную сумму денег курьеру непосредственно по месту её проживания.

Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции, был задержан 20-летний молодой человек непосредственно в момент передачи денежных средств в размере 1 950 000 рублей.

В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по статье 7.27 Кодекса об административных правонарушениях. Он помещен в изолятор временного содержания.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

2-11-2023, 14:11
В Невском районе задержализадержан молодой человек, подозреваемый в обмене пенсионерки
28-02-2025, 15:37
Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с набережной Обводного канала
28-08-2025, 15:32
В городе Никольское задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки
23-05-2025, 10:58
На Светлановском проспекте задержали подозреваемого в обмане пенсионерки
7-08-2025, 11:20
В Петербурге оперативно поймали 18-летнего курьера мошеннилов
30-07-2025, 14:06
В Петербурге поймали курьера мошенников, подозреваемого в обмане пенсионерки с Ситцевой улицы

Происшествия на дорогах

Вчера, 20:32
В Ленобласти на трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола» в ДТП погиб водитель иномарки
30-01-2026, 22:07
В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП погибли два человека
29-01-2026, 12:44
В Ленобласти на трассе «Ропша-Марьино» в ДТП с грузовиком погибла 19-летняя водитель легковушки
26-01-2026, 09:54
В ДТП на Выборгском шосс в Парголово погиб 20-летний водитель иномарки
Наверх