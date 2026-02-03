В Кировске задержали курьера телефонных мошенников

Вчера, 2 февраля, в отдел полиции Кировского района Ленинградской области поступило заявление от 73-летней пенсионерки, проживающей в доме №11 на Набережной улице города Кировска. Она сообщила о попытке мошенничества, направленной на хищение её сбережений.

По данным полиции, в течение часа, с 17:00 до 18:00, на телефон пожилой женщины поступали звонки от неустановленных лиц, которые представлялись служащими различных организаций. Под предлогом обязательного декларирования денежных активов, злоумышленники убедили её передать значительную сумму денег курьеру непосредственно по месту её проживания.

Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции, был задержан 20-летний молодой человек непосредственно в момент передачи денежных средств в размере 1 950 000 рублей.

В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по статье 7.27 Кодекса об административных правонарушениях. Он помещен в изолятор временного содержания.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.