В Ленобласти на трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола» в ДТП погиб водитель иномарки

Трагическое дорожное происшествие со смертельным исходом произошло 2 февраля 2026 года приблизительно в 12:10 на 433-м километре трассы «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола».

По предварительным данным, водитель автомобиля «Опель Корса», мужчина 61 года, двигаясь со стороны Вологды в направлении Новой Ладоги, предпринял обгон и выехал на встречную полосу. В результате потери управления он совершил столкновение с разделительным барьерным ограждением. После этого произошло столкновение с автомобилем «Киа Спектра», которым управлял 45-летний мужчина, двигавшимся навстречу. «Киа Спектра», в свою очередь, столкнулась с грузовиком «ДАФ» под управлением 51-летнего водителя.

В результате аварии водитель «Опель Корса» скончался на месте из-за полученных травм. Водитель «Киа Спектра» был доставлен в больницу в критическом состоянии. В настоящее время ведется расследование инцидента, выясняются причины и детали произошедшего.