В ДТП на Выборгском шосс в Парголово погиб 20-летний водитель иномарки

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 25 января в 23:40 в Выборгском районе Санкт-Петербурга на Выборгском шоссе, 447. Молодой человек 20 лет, находившийся за рулем автомобиля «Рено-Логан», потерял контроль над транспортным средством и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Лексус». Автомобилем «Лексус» управлял водитель 43 лет.

В результате аварии водитель «Рено-Логан» погиб на месте от полученных повреждений. Водитель «Лексуса» был доставлен в больницу с травмами средней тяжести.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят расследование. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.