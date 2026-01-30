В Петербурге задержали агента украинских спецслужб, планировавшего застрелить российского военнослужащего

В Петербурге Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила покушение на жизнь российского военнослужащего, задержав агента, работавшего на украинские спецслужбы. Об этом стало известно 30 января из заявления Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержанный планировал убийство военного, поджидая его у дома, действуя по указаниям своего куратора. Ему было предоставлено огнестрельное оружие, и он провел предварительную разведку местоположения жертвы.

Во время задержания у преступника был обнаружен пистолет Макарова, оснащенный глушителем.

ФСБ установила, что подозреваемый был завербован через Telegram запрещенной в России террористической структурой. За совершение убийства военнослужащего ему было обещано денежное вознаграждение.

На видеозаписи задержания подозреваемый подтвердил, что по собственной инициативе связался с куратором по имени Роман с Украины, выразив готовность выполнить задание и оказать помощь.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Ему грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.