В городе Никольское задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки

Полицейскими Тосненского района задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионерки

27 августа 2025 года, в 14 часов 50 минут, в правоохранительные органы Тосненского района Ленинградской области поступило заявление от гражданки 75 лет, проживающей в доме номер 4 по улице Заводской в городе Никольское.

По словам заявительницы, 25 августа в дневное время ей стали поступать телефонные звонки от неизвестной женщины. Звонившая представилась юристом и заявила, что ранее пожилая женщина предоставила свои личные сведения мошенникам. Под предлогом защиты её денежных активов, злоумышленница убедила её 26 августа около 19:00 возле её дома передать курьеру сумму в размере 502 000 рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

28 августа сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего местного жителя возле дома номер 5 по улице Дачной в городе Никольское. Он подозревается в соучастии в совершении указанного преступления.

Задержанный был доставлен в отделение полиции, где в его отношении был составлен административный протокол на основании части 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (мелкое хулиганство). В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

