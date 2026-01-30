Экспозиция «Ленинград. 1942» в Московском парке Победы

29 января губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов торжественно открыл новую экспозицию под названием «Ленинград. 1942», которая разместилась в недавно созданном филиале Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Этот филиал находится в главном павильоне Московского парка Победы, который сам по себе является знаковым местом для города. На открытии выставки присутствовали высокопоставленные гости, среди которых были председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, председатель Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова, а также руководители различных ветеранских организаций и жители, пережившие блокаду. Особое внимание уделялось учащимся Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации, которые также были приглашены на это значимое событие.

Директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик провела для первых посетителей экскурсию по выставке, делясь своими знаниями и эмоциями, связанными с историей блокады. Она выразила благодарность губернатору за его поддержку в развитии музея, подчеркивая важность сохранения памяти о защитниках и жителях города, а также о всех, кто пал в годы Великой Отечественной войны. «Мы не просто помним о их подвиге, но и должны передавать эту память следующим поколениям», – отметила она. Важным шагом в этом направлении стало создание базы данных всех погибших за наш город, которая будет оцифрована, чтобы каждый желающий мог узнать имена героев, отдавших свои жизни за Ленинград.

Экспозиция «Ленинград. 1942» охватывает широкий исторический период, начиная с начала блокады Ленинграда в 1941 году и заканчивая 50-ми годами XX века, когда создавался Парк Победы. В основе выставки лежат редкие архивные документы, относящиеся к 1940-м годам, которые были собраны с большой заботой и вниманием к деталям. Посетители смогут увидеть не только документы, но и фотографии, афиши и плакаты, относящиеся к военному и послевоенному времени, а также атрибуты мирной жизни 1950-х годов. Все залы выставки оснащены современным мультимедийным оборудованием, на экранах которого транслируются уникальные кинокадры, запечатлевшие те тяжелые времена блокадной поры.

Губернатор Беглов подчеркнул, что открытие нового подразделения – постоянной экспозиции «Ленинград. 1942» в отреставрированном павильоне Московского парка Победы – стало важным этапом в работе по развитию Музея блокады. Он отметил, что в соответствии с поручением президента России город активно развивает музейную сеть, открывая филиалы не только в Санкт-Петербурге, но и за его пределами. В частности, уже функционируют Музей партизанской славы в Псковской области и музей в Мариуполе. Это свидетельствует о том, что память о героизме и мужестве людей, переживших войну, важна не только для одного города, но и для всей страны.

«Московский парк Победы – это священное место для каждого ленинградца, это место памяти о жертвах блокады», – отметил губернатор. Он также вспомнил о трагической судьбе Кирпичного завода 1, который зимой 1942 года был переоборудован в крематорий. Это было тяжелое, но необходимое решение, принятое в условиях жестокой блокады, когда каждая мера была направлена на сохранение жизни. Открытие новой экспозиции в таком контексте становится особенно значимым, ведь она не только напоминает о страданиях людей, но и подчеркивает их стойкость и мужество.

Экспозиция «Ленинград. 1942» станет важной частью культурной жизни города, привлекая внимание как местных жителей, так и туристов. Она станет местом, где можно не только увидеть исторические артефакты, но и глубже понять, что такое блокада и как она повлияла на судьбы миллионов людей. Важно, чтобы молодое поколение знало и помнило о тех событиях, о том, что пришлось пережить их предкам, и как это отразилось на жизни города и его жителей.