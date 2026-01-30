ента новостей

22:07
В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП погибли два человека
13:53
В Петербурге парламентарии взяли в работу сразу две инициативы Молодежного парламента
13:47
В Ленобласти учредили новое региональное звание «Почетный эколог»
13:40
В Петербурге простились с художественным руководителем и главным дирижёром Капеллы Владиславом Чернушенко
13:35
В Петербурге ограничат движение транспорта в семи районах
13:27
В Петербурге задержали агента украинских спецслужб, планировавшего застрелить российского военнослужащего
13:09
В Ленобласти задержали подозреваемого в мошенничестве со страховой выплатой
12:58
В Петербурге задержали стрелка из пневматики у торгового центра на Гражданском проспекте
12:54
В Выборге задержан курьер телефонных мошенников
12:52
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении ювелирного магазина на Пражской улице
09:37
Экспозиция «Ленинград. 1942» в Московском парке Победы
09:32
В Петербурге приступили к разработке новых мер поддержки семей детьми
09:17
В Приморском районе задержали подростка за поджог автомобиля
16:05
В Петербурге состоялась патриотическая акция «Знамена Победы»
15:49
Выставка «Негасимый свет. Женщины-спортсменки Ленинграда в годы Великой Отечественной войны»
14:17
На «синей» ветке петербургского метро началась обкатка новых поездов «Балтиец»
12:44
В Ленобласти на трассе «Ропша-Марьино» в ДТП с грузовиком погибла 19-летняя водитель легковушки
12:39
В Петербурге задержали жителя Калининграда, помогавшего телефонным мошенникам
12:36
В Петербурге задержали 19-летнюю "помошницу" мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Народного Ополчения
12:31
В Петербурге задержали одного из налетчиков на магазин на Заневском проспекте
10:06
Бюст художника Ильи Репина в Курортном районе признан региональным памятником
09:56
Полицейские провели масштабный миграционный рейд в Калининском районе Петербурга
09:45
В Петербурге планируется провести Международный молодёжный форум
09:30
В Петербурге прокуратура взыскала с коммунальщиков полмиллиона в пользу пенсионерки
20:04
Храм апостолов Петра и Павла РГПУ им. А. И. Герцена отмечен наградой Всероссийского конкурса «Открыт для всех»
20:02
Выставка «Сказано сердцем»
11:47
В центре Петербурга задержали двоих злоумышленников за грабеж в общественном туалете
11:20
В Калининском районе полицейские провели масштабный рейд на дорогах
16:03
Владимир Путин возложил цветы к Рубежному камню на Невском пятачке
15:55
В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады возложили цветы к монументу «Мать-Родина»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Экспозиция «Ленинград. 1942» в Московском парке Победы

Экспозиция «Ленинград. 1942» в Московском парке Победы

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Губернатор открыл экспозицию «Ленинград. 1942» в  главном павильоне Московского парка Победы.

29 января губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов торжественно открыл новую экспозицию под названием «Ленинград. 1942», которая разместилась в недавно созданном филиале Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Этот филиал находится в главном павильоне Московского парка Победы, который сам по себе является знаковым местом для города. На открытии выставки присутствовали высокопоставленные гости, среди которых были председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, председатель Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова, а также руководители различных ветеранских организаций и жители, пережившие блокаду. Особое внимание уделялось учащимся Пансиона воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации, которые также были приглашены на это значимое событие.

Директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик провела для первых посетителей экскурсию по выставке, делясь своими знаниями и эмоциями, связанными с историей блокады. Она выразила благодарность губернатору за его поддержку в развитии музея, подчеркивая важность сохранения памяти о защитниках и жителях города, а также о всех, кто пал в годы Великой Отечественной войны. «Мы не просто помним о их подвиге, но и должны передавать эту память следующим поколениям», – отметила она. Важным шагом в этом направлении стало создание базы данных всех погибших за наш город, которая будет оцифрована, чтобы каждый желающий мог узнать имена героев, отдавших свои жизни за Ленинград.

Экспозиция «Ленинград. 1942» охватывает широкий исторический период, начиная с начала блокады Ленинграда в 1941 году и заканчивая 50-ми годами XX века, когда создавался Парк Победы. В основе выставки лежат редкие архивные документы, относящиеся к 1940-м годам, которые были собраны с большой заботой и вниманием к деталям. Посетители смогут увидеть не только документы, но и фотографии, афиши и плакаты, относящиеся к военному и послевоенному времени, а также атрибуты мирной жизни 1950-х годов. Все залы выставки оснащены современным мультимедийным оборудованием, на экранах которого транслируются уникальные кинокадры, запечатлевшие те тяжелые времена блокадной поры.

Губернатор Беглов подчеркнул, что открытие нового подразделения – постоянной экспозиции «Ленинград. 1942» в отреставрированном павильоне Московского парка Победы – стало важным этапом в работе по развитию Музея блокады. Он отметил, что в соответствии с поручением президента России город активно развивает музейную сеть, открывая филиалы не только в Санкт-Петербурге, но и за его пределами. В частности, уже функционируют Музей партизанской славы в Псковской области и музей в Мариуполе. Это свидетельствует о том, что память о героизме и мужестве людей, переживших войну, важна не только для одного города, но и для всей страны.

«Московский парк Победы – это священное место для каждого ленинградца, это место памяти о жертвах блокады», – отметил губернатор. Он также вспомнил о трагической судьбе Кирпичного завода 1, который зимой 1942 года был переоборудован в крематорий. Это было тяжелое, но необходимое решение, принятое в условиях жестокой блокады, когда каждая мера была направлена на сохранение жизни. Открытие новой экспозиции в таком контексте становится особенно значимым, ведь она не только напоминает о страданиях людей, но и подчеркивает их стойкость и мужество.

Экспозиция «Ленинград. 1942» станет важной частью культурной жизни города, привлекая внимание как местных жителей, так и туристов. Она станет местом, где можно не только увидеть исторические артефакты, но и глубже понять, что такое блокада и как она повлияла на судьбы миллионов людей. Важно, чтобы молодое поколение знало и помнило о тех событиях, о том, что пришлось пережить их предкам, и как это отразилось на жизни города и его жителей.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

17-01-2023, 14:22
В Мариинском дворце открылась выставка к 80-летию прорыва блокады
8-09-2022, 13:13
Александр Бельский почтил память жертв блокады Ленинграда
9-09-2015, 09:04
День памяти жертв блокады отметили в Северной столице
22-03-2023, 12:50
Депутаты почтили память грузин, оборонявших блокадный Ленинград
9-09-2024, 09:17
В Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда
23-01-2026, 12:39
Беглов и Бельский поздравили ветеранов и блокадников

Происшествия на дорогах

Сегодня, 22:07
В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП погибли два человека
Вчера, 12:44
В Ленобласти на трассе «Ропша-Марьино» в ДТП с грузовиком погибла 19-летняя водитель легковушки
26-01-2026, 09:54
В ДТП на Выборгском шосс в Парголово погиб 20-летний водитель иномарки
26-01-2026, 09:24
На трассе «Санкт-Петербург — Кировск» иномарка насмерть сбила пешехода на тратуаре
Наверх