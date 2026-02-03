В Красносельском районе дорожный конфликт закончился стрельбой

В Красносельском районе Петербурга 2 февраля в полицию поступило сообщение об инциденте у дома 17, корпус 1, по улице Доблести: водитель автомашины "УАЗ" открыл стрельбу в воздух во время дорожной ссоры.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, задержали молодого человека 22 лет.

Выяснилось, что в ходе возникшего спора он вышел из своего автомобиля и произвел несколько выстрелов вверх из сигнального пистолета в присутствии 42-летнего второго участника инцидента.

Сигнальный пистолет был конфискован сотрудниками правоохранительных органов.

В отношении задержанного был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.