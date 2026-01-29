В Ленобласти на трассе «Ропша-Марьино» в ДТП с грузовиком погибла 19-летняя водитель легковушки

Трагическое дорожно-транспортное происшествие унесло жизнь 19-летней девушки 28 января около 18:00 на 4-м километре трассы "Ропша-Марьино".

По предварительной информации, управляя автомобилем "Skoda Fabia", молодая водительница выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым автомобилем "Shacman" с прицепом. За рулем большегруза находился 54-летний мужчина.

К сожалению, девушка скончалась на месте аварии от полученных травм до прибытия медиков.

В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств произошедшего ДТП.