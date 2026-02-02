ента новостей

В Ленобласти на трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола» в ДТП погиб водитель иномарки
Стартовал чемпионат Санкт-Петербурга по художественной гимнастике
В Петербурге хотят признать такси социально значимым сервисом
На КАД ограничили скорость до 70 км/ч из-за ухудшении погодных условий
В Смольном наградили петербуржцев за помощь участникам СВО и жителям новых территорий
В Ленобласти задержали поджигателей вышки сотовой связи
В Ленобласти задержали организованную группу «черных риелторов»
Сборная Герценовского университета завоевала бронзу на соревнованиях по джиу-джитсу
В Ленобласти открыли два подшефных кадетских класса Следственного комитета России
Российско-Вьетнамский культурный центр в РГПУ открыл перекрестный Год науки и образования двух стран
С 3 и 4 февраля в даух района Петербурга ограничат движение транспорта
В Мурино полицейские ликвидировали узел связи украинских мошенников
В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП погибли два человека
В Петербурге парламентарии взяли в работу сразу две инициативы Молодежного парламента
В Ленобласти учредили новое региональное звание «Почетный эколог»
В Петербурге простились с художественным руководителем и главным дирижёром Капеллы Владиславом Чернушенко
В Петербурге ограничат движение транспорта в семи районах
В Петербурге задержали агента украинских спецслужб, планировавшего застрелить российского военнослужащего
В Ленобласти задержали подозреваемого в мошенничестве со страховой выплатой
В Петербурге задержали стрелка из пневматики у торгового центра на Гражданском проспекте
В Выборге задержан курьер телефонных мошенников
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении ювелирного магазина на Пражской улице
Экспозиция «Ленинград. 1942» в Московском парке Победы
В Петербурге приступили к разработке новых мер поддержки семей детьми
В Приморском районе задержали подростка за поджог автомобиля
В Петербурге состоялась патриотическая акция «Знамена Победы»
Выставка «Негасимый свет. Женщины-спортсменки Ленинграда в годы Великой Отечественной войны»
На «синей» ветке петербургского метро началась обкатка новых поездов «Балтиец»
В Ленобласти на трассе «Ропша-Марьино» в ДТП с грузовиком погибла 19-летняя водитель легковушки
В Петербурге задержали жителя Калининграда, помогавшего телефонным мошенникам
В Петербурге хотят признать такси социально значимым сервисом

В Петербурге хотят признать такси социально значимым сервисом

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗакС
На заседании комиссия по транспорту было принято решение направить официальное обращение в Минцифры включить сервисы заказа такси в перечень социально значимых ресурсов

На заседании постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, которое состоялось 2 февраля, было принято важное решение. Депутаты единогласно решили направить официальное обращение к Министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максуту Шадаеву. В этом обращении они просят включить сервисы заказа легкового такси в перечень социально значимых ресурсов, доступ к которым должен оставаться стабильным даже в условиях сетевых ограничений.

Заседание проходило под председательством Алексея Цивилёва, который отметил, что текущая ситуация с доступом к цифровым платформам такси в условиях перебоев со связью ставит под угрозу интересы жителей города и принципы честной конкуренции на рынке. По его словам, на данный момент около 90% рынка уже вошло в «белый список» через федеральный центр, что свидетельствует о том, что многие компании получили доступ к необходимым ресурсам. Однако, несмотря на это, множество локальных петербургских компаний продолжают сталкиваться с серьезными трудностями.

Цивилёв подчеркнул, что существующая избирательность в доступе к сетям создает неравные условия для компаний и играет на руку крупным монополистам, что недопустимо. В ходе обсуждения также было уделено особое внимание работе «социального такси», которое выполняет важную функцию в перевозке людей с ограниченными возможностями, ветеранов и детей с особыми потребностями. Представитель одной из петербургских компаний, занимающейся заказом такси, сообщил, что ежедневно они осуществляют перевозки более 1000 человек, включая инвалидов, детей с ДЦП и ветеранов специальной военной операции. Проблемы с интернет-соединением создают значительные сложности в организации этих перевозок, особенно в холодное время года, когда маломобильным гражданам особенно трудно добраться до нужного места.

В обсуждении также принял участие Сергей Боярский, председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Он отметил, что подобная ситуация возникла впервые, и это порождает множество нюансов, которые требуют отдельного обсуждения. Боярский добавил, что все решения принимаются очень быстро, без должного анализа, и он постарается в рамках своих полномочий решить возникшие проблемы, так как именно петербуржцы больше всего страдают от этих неудобств.

Участники комиссии подчеркивают, что включение всех городских компаний по заказу такси в «белый список» позволит не только защитить права пассажиров, включая льготные категории граждан, но и предотвратить монополизацию рынка. Это обеспечит устойчивость транспортной системы, позволяя ей функционировать в любых технических условиях. Таким образом, депутаты выразили надежду, что их обращение к министру приведет к положительным изменениям и улучшению ситуации на рынке такси в Санкт-Петербурге, что, в свою очередь, повысит уровень комфорта и безопасности для всех горожан.

