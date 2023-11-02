В Невском районе задержализадержан молодой человек, подозреваемый в обмене пенсионерки

Накануне днем около 15 часов 00 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о возможных мошеннических действиях в отношении пенсионерки, проживающей в доме 8 по улице Белышева.

Прибывшие на место полицейские установили, что 73-летней женщине поступают звонки от неизвестных, которые, под видом банковских сотрудников, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убеждают ее передать курьеру для внесения на безопасный счет 1 050 000 рублей.

Около 19 часов 15 минут в подъезде дома 8 по улице Белышева в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции после получения пакета с 10 000 рублей задержали 24-летнего молодого человека.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, где в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ст.20.1 ч.1 КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.