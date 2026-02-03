Задержанный похититель 9-летнего мальчика признался в его убийстве. Тело ребенка нашли в водоеме в Ленобласти

В Санкт-Петербурге продолжается расследование трагического исчезновения девятилетнего Павла Тифитулина. Мальчик пропал 30 января, около двух часов дня, после прогулки возле горки на Колобановской улице в Горелово и посещения магазина «Лента» на Таллинском шоссе. Вскоре после этого он сел в машину к неизвестному, и его местонахождение оставалось неизвестным.

В ходе оперативных действий в Псковской области был задержан 38-летний Пётр Жилкин, в чью машину сел пропавший ребенок. На допросе Жилкин признался в содеянном и указал место в Ломоносовском районе, где спрятал тело мальчика. Следователи провели обыски по местам пребывания подозреваемого, осмотрели его автомобиль и изъяли электронные носители, содержащие важную для расследования информацию.

По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ).

После задержания Жилкина, на его компьютере обнаружили материалы эротического содержания с участием несовершеннолетних. Задержанный утверждает, что мальчик якобы шантажировал его, угрожая сообщить в полицию о его педофильных наклонностях.

Тело девятилетнего Паши Тифитулина было найдено местными жителями и добровольцами в Симоновском ручье, недалеко от деревни Большое Забородье Ломоносовского района, на небольшой глубине.