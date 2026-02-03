ента новостей

22:39
СКА обыграл минское «Динамо» по буллитам
20:46
Выставка «Мир особенных сердец»
20:38
В Петербурге открыти улицу в честь начальника милиции блокадного Ленинграда Евгения Грушко
20:34
В Новогорелово женщина выбросила своих детей с 16 этажа, после чего свела счеты с жизнью
13:51
Фестиваль «Сударыня Масленица»
13:48
Выставка «Фронтовой быт»
11:15
Ленобласть расширяет сферы сотрудничества с Турцией
11:09
В Петербурге детские и спортивные площадки переведут на цифровой контроль
10:19
В Кировске задержали курьера телефонных мошенников
10:14
В Парголово задержали подозреваемого в уличном грабеже
10:12
В Калининском районе пьяный мужчина разбил стекло в здании диспетчерской службы
10:08
В Красносельском районе дорожный конфликт закончился стрельбой
10:05
Задержанный похититель 9-летнего мальчика признался в его убийстве. Тело ребенка нашли в водоеме в Ленобласти
20:32
В Ленобласти на трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола» в ДТП погиб водитель иномарки
20:25
Стартовал чемпионат Санкт-Петербурга по художественной гимнастике
20:21
В Петербурге хотят признать такси социально значимым сервисом
20:10
На КАД ограничили скорость до 70 км/ч из-за ухудшении погодных условий
14:49
В Смольном наградили петербуржцев за помощь участникам СВО и жителям новых территорий
14:43
В Ленобласти задержали поджигателей вышки сотовой связи
14:37
В Ленобласти задержали организованную группу «черных риелторов»
14:20
Сборная Герценовского университета завоевала бронзу на соревнованиях по джиу-джитсу
14:11
В Ленобласти открыли два подшефных кадетских класса Следственного комитета России
14:05
Российско-Вьетнамский культурный центр в РГПУ открыл перекрестный Год науки и образования двух стран
13:04
С 3 и 4 февраля в даух района Петербурга ограничат движение транспорта
09:27
В Мурино полицейские ликвидировали узел связи украинских мошенников
22:07
В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП погибли два человека
13:53
В Петербурге парламентарии взяли в работу сразу две инициативы Молодежного парламента
13:47
В Ленобласти учредили новое региональное звание «Почетный эколог»
13:40
В Петербурге простились с художественным руководителем и главным дирижёром Капеллы Владиславом Чернушенко
13:35
В Петербурге ограничат движение транспорта в семи районах
Питерец.ру » Происшествия » В Парголово задержали подозреваемого в уличном грабеже

В Парголово задержали подозреваемого в уличном грабеже

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Выборгском районе Петербурга полицейские задержали подозреваемого в грабеже

В Выборгском районе Санкт-Петербурга, 31 января, в полицию поступило сообщение об инциденте: возле дома №212 по Выборгскому шоссе в поселке Парголово было совершено нападение на мужчину.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что 46-летний мужчина пострадал от действий двух неизвестных, которые, спровоцировав ссору, избили его и похитили мобильный телефон стоимостью 30 тысяч рублей. После совершения преступления нападавшие скрылись.

По факту нападения возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 1 февраля в 16:20 у дома №90 по улице Ломоносова в поселке Парголово, сотрудники уголовного розыска задержали одного из подозреваемых. Им оказался 22-летний безработный выходец из одной из стран Центральной Азии.

В отношении задержанного применена мера пресечения в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

В настоящее время полиция предпринимает активные действия для установления местонахождения и задержания второго злоумышленника.

