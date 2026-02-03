В Парголово задержали подозреваемого в уличном грабеже

В Выборгском районе Санкт-Петербурга, 31 января, в полицию поступило сообщение об инциденте: возле дома №212 по Выборгскому шоссе в поселке Парголово было совершено нападение на мужчину.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что 46-летний мужчина пострадал от действий двух неизвестных, которые, спровоцировав ссору, избили его и похитили мобильный телефон стоимостью 30 тысяч рублей. После совершения преступления нападавшие скрылись.

По факту нападения возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 1 февраля в 16:20 у дома №90 по улице Ломоносова в поселке Парголово, сотрудники уголовного розыска задержали одного из подозреваемых. Им оказался 22-летний безработный выходец из одной из стран Центральной Азии.

В отношении задержанного применена мера пресечения в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

В настоящее время полиция предпринимает активные действия для установления местонахождения и задержания второго злоумышленника.