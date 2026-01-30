В Ленобласти учредили новое региональное звание «Почетный эколог»

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко, официально утвердил процедуру присуждения новой областной награды соответствующим постановлением.

Звание «Почетный эколог Ленинградской области» и соответствующий знак отличия будут вручаться гражданам РФ за выдающиеся заслуги в сфере охраны природной среды и поддержания экологической безопасности в регионе.

Представлять кандидатуры на получение звания могут органы государственной власти, рабочие коллективы и различные общественные организации.

Ежегодно почётное звание будет присваиваться не более чем двум лауреатам.

Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области уполномочен принимать заявления на присвоение звания.