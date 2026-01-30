ента новостей

В Петербурге задержали стрелка из пневматики у торгового центра на Гражданском проспекте

Опубликовал: Антон78
Telegram
Задержан подозреваемый в хулиганской выходке со стрельбой из пневматического пистолета у торгового центра на Гражданском проспекте

Вечером 28 января, в 18:20, сотрудники правоохранительных органов Калининского района Петербурга получили сигнал от службы безопасности торгового центра, расположенного на Гражданском проспекте. Сообщалось о том, что посетительница, девушка 22 лет, получила ранение в лицо в результате выстрела из пневматического оружия.

Пострадавшей была оказана необходимая медицинская помощь, после чего ее направили на амбулаторное лечение с ранением щеки.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

В результате оперативных действий сотрудники полиции установили и задержали стрелявшего. Им оказался 16-летний юноша, проживающий в одном из домов на Северном проспекте, официально не трудоустроенный и не обучающийся.

Задержанный был доставлен в отделение полиции, где заявил, что произошедшее было случайностью. По его версии, он производил выстрелы из пневматического пистолета в разные направления, и одна из пуль, срикошетив, попала в щеку случайной прохожей.

В настоящее время подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ и находится в изоляторе временного содержания.

Все по теме: Калининский район, стрельба, хулиганство
