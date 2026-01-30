ента новостей

22:07
В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП погибли два человека
13:53
В Петербурге парламентарии взяли в работу сразу две инициативы Молодежного парламента
13:47
В Ленобласти учредили новое региональное звание «Почетный эколог»
13:40
В Петербурге простились с художественным руководителем и главным дирижёром Капеллы Владиславом Чернушенко
13:35
В Петербурге ограничат движение транспорта в семи районах
13:27
В Петербурге задержали агента украинских спецслужб, планировавшего застрелить российского военнослужащего
13:09
В Ленобласти задержали подозреваемого в мошенничестве со страховой выплатой
12:58
В Петербурге задержали стрелка из пневматики у торгового центра на Гражданском проспекте
12:54
В Выборге задержан курьер телефонных мошенников
12:52
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении ювелирного магазина на Пражской улице
09:37
Экспозиция «Ленинград. 1942» в Московском парке Победы
09:32
В Петербурге приступили к разработке новых мер поддержки семей детьми
09:17
В Приморском районе задержали подростка за поджог автомобиля
16:05
В Петербурге состоялась патриотическая акция «Знамена Победы»
15:49
Выставка «Негасимый свет. Женщины-спортсменки Ленинграда в годы Великой Отечественной войны»
14:17
На «синей» ветке петербургского метро началась обкатка новых поездов «Балтиец»
12:44
В Ленобласти на трассе «Ропша-Марьино» в ДТП с грузовиком погибла 19-летняя водитель легковушки
12:39
В Петербурге задержали жителя Калининграда, помогавшего телефонным мошенникам
12:36
В Петербурге задержали 19-летнюю "помошницу" мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Народного Ополчения
12:31
В Петербурге задержали одного из налетчиков на магазин на Заневском проспекте
10:06
Бюст художника Ильи Репина в Курортном районе признан региональным памятником
09:56
Полицейские провели масштабный миграционный рейд в Калининском районе Петербурга
09:45
В Петербурге планируется провести Международный молодёжный форум
09:30
В Петербурге прокуратура взыскала с коммунальщиков полмиллиона в пользу пенсионерки
20:04
Храм апостолов Петра и Павла РГПУ им. А. И. Герцена отмечен наградой Всероссийского конкурса «Открыт для всех»
20:02
Выставка «Сказано сердцем»
11:47
В центре Петербурга задержали двоих злоумышленников за грабеж в общественном туалете
11:20
В Калининском районе полицейские провели масштабный рейд на дорогах
16:03
Владимир Путин возложил цветы к Рубежному камню на Невском пятачке
15:55
В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады возложили цветы к монументу «Мать-Родина»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » В Петербурге парламентарии взяли в работу сразу две инициативы Молодежного парламента

В Петербурге парламентарии взяли в работу сразу две инициативы Молодежного парламента

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗакС
Депутаты решили взять в работу сразу две инициативы Молодежного парламента Санкт-Петербурга

Сегодня Комитет по законодательству принял решение о том, чтобы взять на дальнейшую разработку сразу две инициативы, предложенные Молодежным парламентом при Законодательном Собрании Санкт-Петербурга. Это важное событие подчеркивает активное участие молодежи в законодательном процессе и их стремление решать актуальные проблемы, касающиеся общества.

Первая инициатива, которая была признана актуальной и перспективной, касается внесения изменений в федеральное законодательство, регулирующее объекты культурного наследия. Депутаты отметили, что предложенные юными парламентариями изменения позволят более эффективно проводить модернизацию инфраструктуры зоопарков, находящихся на территории исторических памятников. В частности, речь идет о таких известных зоопарках, как Ленинградский, Московский и Калининградский, а также о ряде других старейших зоологических парков России.

На сегодняшний день эти учреждения сталкиваются с серьезными проблемами, когда необходимость охраны объектов культурного наследия и выполнение законодательных обязательств по обеспечению надлежащих условий содержания животных оказываются в конфликте. Это создает трудности для зоопарков, которые стремятся сохранить как историческую ценность своих зданий, так и обеспечить комфортные и безопасные условия для своих обитателей. Инициативу Молодежного парламента поддержало руководство Ленинградского зоопарка, что свидетельствует о том, что проблема действительно требует внимания и решения.

Вторая инициатива, которую комитет решил рассмотреть, касается запрета на продажу несовершеннолетним порошковых смесей, используемых для самостоятельного приготовления безалкогольных энергетических напитков. Юные парламентарии провели исследование и выяснили, что, хотя продажа готовых энергетических напитков детям строго запрещена, сухие аналоги этих напитков остаются доступными для всех категорий покупателей, включая несовершеннолетних. Это вызывает серьезные опасения у медиков, которые утверждают, что такие заменители могут представлять не меньшую, а порой даже большую опасность для здоровья детей. Дело в том, что молодые потребители часто игнорируют рекомендованные пропорции, что может привести к негативным последствиям для их здоровья.

Члены комитета по законодательству петербургского парламента подчеркнули, что в процессе дальнейшей работы над этой инициативой необходимо найти комплексное решение проблемы. Это решение должно не только устранить существующий правовой пробел, но и полностью закрыть все возможные пути обхода действующего законодательства в этой сфере. Важно, чтобы новые меры были эффективными и защищали здоровье несовершеннолетних от потенциально опасных продуктов, доступных на рынке.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

12-10-2018, 15:34
Депутаты ЗакСа обсудили с бизнесом запрет на продажу энергетиков
18-08-2023, 15:46
В Петербурге Молодёжный парламент готовится к новому законодательному сезону
20-02-2023, 14:39
Александр Бельский принял участие в работе комиссии Совета законодателей
9-01-2019, 14:37
Волонтёрам Петербурга могут разрешить участвовать в реставрации объектов культурного наследия
12-12-2023, 13:48
В Петербурге несовершеннолетние при покупке зажигалок и энергетиков будут предъявлять паспорт
21-11-2022, 20:40
Молодёжный парламент: призывников нужно обеспечить правом трудоустройства без испытательного срока

Происшествия на дорогах

Сегодня, 22:07
В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП погибли два человека
Вчера, 12:44
В Ленобласти на трассе «Ропша-Марьино» в ДТП с грузовиком погибла 19-летняя водитель легковушки
26-01-2026, 09:54
В ДТП на Выборгском шосс в Парголово погиб 20-летний водитель иномарки
26-01-2026, 09:24
На трассе «Санкт-Петербург — Кировск» иномарка насмерть сбила пешехода на тратуаре
Наверх