Сегодня в Смольном, расположенном в Санкт-Петербурге, губернатор Александр Беглов провел торжественную церемонию награждения, в ходе которой были вручены почетные награды жителям города. Это событие стало результатом поручения, полученного от Министерства обороны Российской Федерации и главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина. Награды были вручены тем, кто оказал значительную помощь и поддержку как участникам специальной военной операции (СВО), так и местным жителям новых территорий.

Александр Беглов отметил, что на прошлой неделе он представил отчет Президенту России о работе, проводимой в Санкт-Петербурге в сфере поддержки участников СВО. Губернатор подчеркнул, что в нашем городе была создана одна из самых эффективных в стране систем оказания социальной и медицинской помощи. Специальные клиники и медицинские учреждения Петербурга принимают на лечение бойцов со всех уголков страны. Также была выстроена обширная сеть реабилитации для ветеранов, что позволяет им получать необходимую помощь после возвращения с полей сражений. Кроме того, наши медики активно участвуют в лечении раненых в госпиталях, расположенных в Донецкой и Луганской народных республиках. Эти награды, по словам Беглова, являются знаком признательности и благодарности всему городу за его неоценимый вклад в поддержку военнослужащих.

В ходе церемонии вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Омельницкий был удостоен медалей Министерства обороны Российской Федерации «За укрепление боевого содружества» и «За помощь в бою». Такие награды были вручены за значительное содействие в выполнении задач, поставленных Министерством обороны, а также за большой вклад в организацию работы, направленной на сохранение жизни и здоровья военнослужащих.

Кроме того, в соответствии с Указом главы Донецкой народной республики, были награждены и другие представители власти. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский получил знак отличия «За заслуги перед Донецкой народной республикой» III степени, а председатель Комитета по культуре Фёдор Болтин был отмечен Благодарностью Донецкой народной республики.

Губернатор Беглов также напомнил о том, что по поручению Президента России Санкт-Петербург с первых дней после освобождения Мариуполя активно поддерживал этот город-побратим. За последние три года в Мариуполе было восстановлено около 50 объектов, среди которых самым крупным и сложным стало восстановление Драматического театра, завершенное в конце прошлого года. Беглов отметил, что при восстановлении театра был сохранен его исторический архитектурный облик, а также проведено оснащение по самым современным стандартам. В результате, Мариупольский театр сегодня стал одним из лучших в России, и это событие стало знаковым для жителей города.

В завершение своей речи Александр Беглов пожелал всем награжденным дальнейших успехов в служении России и Санкт-Петербургу, подчеркивая важность их работы и преданность делу. Это мероприятие стало еще одним подтверждением того, как Санкт-Петербург активно участвует в поддержке как своих граждан, так и жителей новых территорий, проявляя солидарность и единство в трудные времена.