В Ленобласти на трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола» в ДТП погиб водитель иномарки
Стартовал чемпионат Санкт-Петербурга по художественной гимнастике
В Петербурге хотят признать такси социально значимым сервисом
На КАД ограничили скорость до 70 км/ч из-за ухудшении погодных условий
В Смольном наградили петербуржцев за помощь участникам СВО и жителям новых территорий
В Ленобласти задержали поджигателей вышки сотовой связи
В Ленобласти задержали организованную группу «черных риелторов»
Сборная Герценовского университета завоевала бронзу на соревнованиях по джиу-джитсу
В Ленобласти открыли два подшефных кадетских класса Следственного комитета России
Российско-Вьетнамский культурный центр в РГПУ открыл перекрестный Год науки и образования двух стран
С 3 и 4 февраля в даух района Петербурга ограничат движение транспорта
В Мурино полицейские ликвидировали узел связи украинских мошенников
В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП погибли два человека
В Петербурге парламентарии взяли в работу сразу две инициативы Молодежного парламента
В Ленобласти учредили новое региональное звание «Почетный эколог»
В Петербурге простились с художественным руководителем и главным дирижёром Капеллы Владиславом Чернушенко
В Петербурге ограничат движение транспорта в семи районах
В Петербурге задержали агента украинских спецслужб, планировавшего застрелить российского военнослужащего
В Ленобласти задержали подозреваемого в мошенничестве со страховой выплатой
В Петербурге задержали стрелка из пневматики у торгового центра на Гражданском проспекте
В Выборге задержан курьер телефонных мошенников
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении ювелирного магазина на Пражской улице
Экспозиция «Ленинград. 1942» в Московском парке Победы
В Петербурге приступили к разработке новых мер поддержки семей детьми
В Приморском районе задержали подростка за поджог автомобиля
В Петербурге состоялась патриотическая акция «Знамена Победы»
Выставка «Негасимый свет. Женщины-спортсменки Ленинграда в годы Великой Отечественной войны»
На «синей» ветке петербургского метро началась обкатка новых поездов «Балтиец»
В Ленобласти на трассе «Ропша-Марьино» в ДТП с грузовиком погибла 19-летняя водитель легковушки
В Петербурге задержали жителя Калининграда, помогавшего телефонным мошенникам
В Ленобласти задержали организованную группу «черных риелторов»

Организованную группу так называемых черных риелторов задержали в Ленинградской области. Трое ранее судимых за аналогичные преступления

В результате операции, проведенной сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, была задержана организованная группа, занимавшаяся махинациями с недвижимостью. Трое жителей региона, ранее привлекавшихся к ответственности за подобные правонарушения, подозреваются в совершении ряда мошеннических действий, связанных с оборотом жилья.

Согласно предварительной информации, преступники выявляли граждан, склонных к асоциальному поведению, и предлагали им совершить выгодную продажу их квартир. Мошенники обещали взамен подобрать более доступное жилье, а разницу в стоимости разделить с продавцами. В реальности же потерпевшие оставались и без жилья, и без денег. Злоумышленники оформляли недвижимость на себя, а затем её перепродавали.

Следствие установило причастность задержанных минимум к шести эпизодам мошенничества, совершенным в период с 2021 по 2023 год в Выборгском районе Ленинградской области. Общий ущерб, причиненный их действиями, оценивается в сумму, превышающую 13 миллионов рублей.

По фактам выявленных преступлений возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). В настоящее время все дела объединены в одно производство. Оперативно-следственные мероприятия направлены на выявление всех эпизодов преступной деятельности и установление возможных соучастников.

Ленобласть, Выборгский район ЛО, мошенничество
