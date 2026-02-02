В Ленобласти задержали организованную группу «черных риелторов»

В результате операции, проведенной сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, была задержана организованная группа, занимавшаяся махинациями с недвижимостью. Трое жителей региона, ранее привлекавшихся к ответственности за подобные правонарушения, подозреваются в совершении ряда мошеннических действий, связанных с оборотом жилья.

Согласно предварительной информации, преступники выявляли граждан, склонных к асоциальному поведению, и предлагали им совершить выгодную продажу их квартир. Мошенники обещали взамен подобрать более доступное жилье, а разницу в стоимости разделить с продавцами. В реальности же потерпевшие оставались и без жилья, и без денег. Злоумышленники оформляли недвижимость на себя, а затем её перепродавали.

Следствие установило причастность задержанных минимум к шести эпизодам мошенничества, совершенным в период с 2021 по 2023 год в Выборгском районе Ленинградской области. Общий ущерб, причиненный их действиями, оценивается в сумму, превышающую 13 миллионов рублей.

По фактам выявленных преступлений возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). В настоящее время все дела объединены в одно производство. Оперативно-следственные мероприятия направлены на выявление всех эпизодов преступной деятельности и установление возможных соучастников.