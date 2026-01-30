ента новостей

22:07
В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП погибли два человека
13:53
В Петербурге парламентарии взяли в работу сразу две инициативы Молодежного парламента
13:47
В Ленобласти учредили новое региональное звание «Почетный эколог»
13:40
В Петербурге простились с художественным руководителем и главным дирижёром Капеллы Владиславом Чернушенко
13:35
В Петербурге ограничат движение транспорта в семи районах
13:27
В Петербурге задержали агента украинских спецслужб, планировавшего застрелить российского военнослужащего
13:09
В Ленобласти задержали подозреваемого в мошенничестве со страховой выплатой
12:58
В Петербурге задержали стрелка из пневматики у торгового центра на Гражданском проспекте
12:54
В Выборге задержан курьер телефонных мошенников
12:52
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении ювелирного магазина на Пражской улице
09:37
Экспозиция «Ленинград. 1942» в Московском парке Победы
09:32
В Петербурге приступили к разработке новых мер поддержки семей детьми
09:17
В Приморском районе задержали подростка за поджог автомобиля
16:05
В Петербурге состоялась патриотическая акция «Знамена Победы»
15:49
Выставка «Негасимый свет. Женщины-спортсменки Ленинграда в годы Великой Отечественной войны»
14:17
На «синей» ветке петербургского метро началась обкатка новых поездов «Балтиец»
12:44
В Ленобласти на трассе «Ропша-Марьино» в ДТП с грузовиком погибла 19-летняя водитель легковушки
12:39
В Петербурге задержали жителя Калининграда, помогавшего телефонным мошенникам
12:36
В Петербурге задержали 19-летнюю "помошницу" мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Народного Ополчения
12:31
В Петербурге задержали одного из налетчиков на магазин на Заневском проспекте
10:06
Бюст художника Ильи Репина в Курортном районе признан региональным памятником
09:56
Полицейские провели масштабный миграционный рейд в Калининском районе Петербурга
09:45
В Петербурге планируется провести Международный молодёжный форум
09:30
В Петербурге прокуратура взыскала с коммунальщиков полмиллиона в пользу пенсионерки
20:04
Храм апостолов Петра и Павла РГПУ им. А. И. Герцена отмечен наградой Всероссийского конкурса «Открыт для всех»
20:02
Выставка «Сказано сердцем»
11:47
В центре Петербурга задержали двоих злоумышленников за грабеж в общественном туалете
11:20
В Калининском районе полицейские провели масштабный рейд на дорогах
16:03
Владимир Путин возложил цветы к Рубежному камню на Невском пятачке
15:55
В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады возложили цветы к монументу «Мать-Родина»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали подозреваемого в мошенничестве со страховой выплатой

В Ленобласти задержали подозреваемого в мошенничестве со страховой выплатой

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Петербурга задержали подозреваемого в мошенничестве со страховой выплатой

В Ленинградской области, в поселении Кузнечное, 29 января, в рамках оперативных мероприятий и расследования уголовного дела о мошенничестве (ч. 3 ст. 159.5 УК РФ), полиция задержала 44-летнего мужчину. Задержание произошло в квартире дома №12 по Юбилейной улице.

По данным следствия, задержанный подозревается в хищении средств у страховой компании. Он намеренно подал в суд иск, содержащий ложную информацию об угоне застрахованного автомобиля.

На основании решения суда в 2021 году мужчина получил страховую выплату в размере 1 366 948 рублей.

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для выявления других возможных случаев противоправной деятельности задержанного.

Все по теме: Ленобласть
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

25-12-2025, 11:02
В Выборге задержали наркосбытчика
16-12-2025, 13:42
В Петербурге задержан подозреваемый в серии краж у пожилых жителей Ленобласти
2-07-2025, 12:11
Бизнесмена из Петербурга уличили в мошенничестве на 46 млн рублей
10-04-2024, 12:24
В Петербурге поймали подозреваемого в мошенничестве путем интернет объявлений
22-01-2026, 10:19
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с Большого Сампсониевского проспекта
11-07-2025, 14:20
В Ленобласти мужчину изобличили в мошенничестве с автострахованием

Происшествия на дорогах

Сегодня, 22:07
В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП погибли два человека
Вчера, 12:44
В Ленобласти на трассе «Ропша-Марьино» в ДТП с грузовиком погибла 19-летняя водитель легковушки
26-01-2026, 09:54
В ДТП на Выборгском шосс в Парголово погиб 20-летний водитель иномарки
26-01-2026, 09:24
На трассе «Санкт-Петербург — Кировск» иномарка насмерть сбила пешехода на тратуаре
Наверх