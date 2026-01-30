В Ленобласти задержали подозреваемого в мошенничестве со страховой выплатой

В Ленинградской области, в поселении Кузнечное, 29 января, в рамках оперативных мероприятий и расследования уголовного дела о мошенничестве (ч. 3 ст. 159.5 УК РФ), полиция задержала 44-летнего мужчину. Задержание произошло в квартире дома №12 по Юбилейной улице.

По данным следствия, задержанный подозревается в хищении средств у страховой компании. Он намеренно подал в суд иск, содержащий ложную информацию об угоне застрахованного автомобиля.

На основании решения суда в 2021 году мужчина получил страховую выплату в размере 1 366 948 рублей.

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для выявления других возможных случаев противоправной деятельности задержанного.