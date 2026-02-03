ента новостей

СКА обыграл минское «Динамо» по буллитам
Выставка «Мир особенных сердец»
В Петербурге открыти улицу в честь начальника милиции блокадного Ленинграда Евгения Грушко
В Новогорелово женщина выбросила своих детей с 16 этажа, после чего свела счеты с жизнью
Фестиваль «Сударыня Масленица»
Выставка «Фронтовой быт»
Ленобласть расширяет сферы сотрудничества с Турцией
В Петербурге детские и спортивные площадки переведут на цифровой контроль
В Кировске задержали курьера телефонных мошенников
В Парголово задержали подозреваемого в уличном грабеже
В Калининском районе пьяный мужчина разбил стекло в здании диспетчерской службы
В Красносельском районе дорожный конфликт закончился стрельбой
Задержанный похититель 9-летнего мальчика признался в его убийстве. Тело ребенка нашли в водоеме в Ленобласти
В Ленобласти на трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола» в ДТП погиб водитель иномарки
Стартовал чемпионат Санкт-Петербурга по художественной гимнастике
В Петербурге хотят признать такси социально значимым сервисом
На КАД ограничили скорость до 70 км/ч из-за ухудшении погодных условий
В Смольном наградили петербуржцев за помощь участникам СВО и жителям новых территорий
В Ленобласти задержали поджигателей вышки сотовой связи
В Ленобласти задержали организованную группу «черных риелторов»
Сборная Герценовского университета завоевала бронзу на соревнованиях по джиу-джитсу
В Ленобласти открыли два подшефных кадетских класса Следственного комитета России
Российско-Вьетнамский культурный центр в РГПУ открыл перекрестный Год науки и образования двух стран
С 3 и 4 февраля в даух района Петербурга ограничат движение транспорта
В Мурино полицейские ликвидировали узел связи украинских мошенников
В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП погибли два человека
В Петербурге парламентарии взяли в работу сразу две инициативы Молодежного парламента
В Ленобласти учредили новое региональное звание «Почетный эколог»
В Петербурге простились с художественным руководителем и главным дирижёром Капеллы Владиславом Чернушенко
В Петербурге ограничат движение транспорта в семи районах
В Петербурге детские и спортивные площадки переведут на цифровой контроль

В Петербурге детские и спортивные площадки переведут на цифровой контроль

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Детские и спортивные площадки Петербурга перейдут на цифровой контроль

Внутренний инструмент, используемый органами власти для управления городской инфраструктурой, под названием «Объекты городской среды», вскоре получит важное обновление. Это дополнение будет направлено на улучшение контроля за состоянием детских и спортивных площадок, что станет возможным благодаря внедрению аналогичной системы, которая уже успешно функционирует для мониторинга территорий города. В рамках этого нововведения уборка и содержание площадок будут осуществляться в цифровом формате, что значительно упростит процесс управления и повысит его эффективность.

На сегодняшний день, в целях оперативной реакции на изменения погодных условий, ГАТИ (Государственная административно-техническая инспекция) по поручению вице-губернатора Евгения Размушкина назначает задания на уборку для 1900 кварталов, а также для кровель и фасадов 4800 нежилых зданий. Кроме того, в систему включены более 100 территорий, прилегающих к станциям метро. Это свидетельствует о серьезном подходе властей к поддержанию чистоты и порядка в городской среде.

К весеннему сезону планируется подключение к этой системе около 18 тысяч детских и спортивных площадок, что позволит значительно расширить возможности контроля за их состоянием. Важно отметить, что вся необходимая информация, включая адреса, фотографии и текущее состояние объектов, уже собрана и находится в базе данных. Эта информация была получена благодаря инвентаризации, проведенной по поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Настройка системы находится на завершающем этапе, и разработчики уверяют, что уже весной через платформу можно будет назначить первые поручения по уборке. Это нововведение даст возможность быстро и эффективно проверять состояние чистоты на тысячах детских и спортивных площадок, расположенных в разных районах города. Каждый день на этих площадках играют и развиваются юные петербуржцы, поэтому поддержание их в надлежащем состоянии является важной задачей для органов власти. Таким образом, внедрение данного инструмента не только улучшит качество городской инфраструктуры, но и создаст более комфортные условия для детей и их родителей.

