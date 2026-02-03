В Петербурге детские и спортивные площадки переведут на цифровой контроль

Внутренний инструмент, используемый органами власти для управления городской инфраструктурой, под названием «Объекты городской среды», вскоре получит важное обновление. Это дополнение будет направлено на улучшение контроля за состоянием детских и спортивных площадок, что станет возможным благодаря внедрению аналогичной системы, которая уже успешно функционирует для мониторинга территорий города. В рамках этого нововведения уборка и содержание площадок будут осуществляться в цифровом формате, что значительно упростит процесс управления и повысит его эффективность.

На сегодняшний день, в целях оперативной реакции на изменения погодных условий, ГАТИ (Государственная административно-техническая инспекция) по поручению вице-губернатора Евгения Размушкина назначает задания на уборку для 1900 кварталов, а также для кровель и фасадов 4800 нежилых зданий. Кроме того, в систему включены более 100 территорий, прилегающих к станциям метро. Это свидетельствует о серьезном подходе властей к поддержанию чистоты и порядка в городской среде.

К весеннему сезону планируется подключение к этой системе около 18 тысяч детских и спортивных площадок, что позволит значительно расширить возможности контроля за их состоянием. Важно отметить, что вся необходимая информация, включая адреса, фотографии и текущее состояние объектов, уже собрана и находится в базе данных. Эта информация была получена благодаря инвентаризации, проведенной по поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Настройка системы находится на завершающем этапе, и разработчики уверяют, что уже весной через платформу можно будет назначить первые поручения по уборке. Это нововведение даст возможность быстро и эффективно проверять состояние чистоты на тысячах детских и спортивных площадок, расположенных в разных районах города. Каждый день на этих площадках играют и развиваются юные петербуржцы, поэтому поддержание их в надлежащем состоянии является важной задачей для органов власти. Таким образом, внедрение данного инструмента не только улучшит качество городской инфраструктуры, но и создаст более комфортные условия для детей и их родителей.