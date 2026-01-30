В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении ювелирного магазина на Пражской улице

30 января сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего петербуржца по подозрению в ограблении ювелирного магазина. Инцидент произошел 28 января во Фрунзенском районе, когда неизвестный, находясь в торговом центре на Пражской улице, дом 48/50, похитил золотые цепочки, общей стоимостью 275 980 рублей.

Согласно заявлению, поступившему в полицию, злоумышленник попросил продавца продемонстрировать ассортимент золотых цепей, мотивируя это выбором украшения. Воспользовавшись моментом, когда ему дали примерить одно изделие и взяв в руки другое, он совершил побег, не заплатив за товар.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 161, части 2, пункту «д» УК РФ (грабеж). Задержание подозреваемого произошло 30 января в 03:00 у дома 19 по Купчинской улице. В настоящее время задержанный доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.