22:07
В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП погибли два человека
13:53
В Петербурге парламентарии взяли в работу сразу две инициативы Молодежного парламента
13:47
В Ленобласти учредили новое региональное звание «Почетный эколог»
13:40
В Петербурге простились с художественным руководителем и главным дирижёром Капеллы Владиславом Чернушенко
13:35
В Петербурге ограничат движение транспорта в семи районах
13:27
В Петербурге задержали агента украинских спецслужб, планировавшего застрелить российского военнослужащего
13:09
В Ленобласти задержали подозреваемого в мошенничестве со страховой выплатой
12:58
В Петербурге задержали стрелка из пневматики у торгового центра на Гражданском проспекте
12:54
В Выборге задержан курьер телефонных мошенников
12:52
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении ювелирного магазина на Пражской улице
09:37
Экспозиция «Ленинград. 1942» в Московском парке Победы
09:32
В Петербурге приступили к разработке новых мер поддержки семей детьми
09:17
В Приморском районе задержали подростка за поджог автомобиля
16:05
В Петербурге состоялась патриотическая акция «Знамена Победы»
15:49
Выставка «Негасимый свет. Женщины-спортсменки Ленинграда в годы Великой Отечественной войны»
14:17
На «синей» ветке петербургского метро началась обкатка новых поездов «Балтиец»
12:44
В Ленобласти на трассе «Ропша-Марьино» в ДТП с грузовиком погибла 19-летняя водитель легковушки
12:39
В Петербурге задержали жителя Калининграда, помогавшего телефонным мошенникам
12:36
В Петербурге задержали 19-летнюю "помошницу" мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Народного Ополчения
12:31
В Петербурге задержали одного из налетчиков на магазин на Заневском проспекте
10:06
Бюст художника Ильи Репина в Курортном районе признан региональным памятником
09:56
Полицейские провели масштабный миграционный рейд в Калининском районе Петербурга
09:45
В Петербурге планируется провести Международный молодёжный форум
09:30
В Петербурге прокуратура взыскала с коммунальщиков полмиллиона в пользу пенсионерки
20:04
Храм апостолов Петра и Павла РГПУ им. А. И. Герцена отмечен наградой Всероссийского конкурса «Открыт для всех»
20:02
Выставка «Сказано сердцем»
11:47
В центре Петербурга задержали двоих злоумышленников за грабеж в общественном туалете
11:20
В Калининском районе полицейские провели масштабный рейд на дорогах
16:03
Владимир Путин возложил цветы к Рубежному камню на Невском пятачке
15:55
В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады возложили цветы к монументу «Мать-Родина»
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении ювелирного магазина на Пражской улице

В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении ювелирного магазина на Пражской улице

Антон78
Полицейские Фрунзенского района задержали подозреваемого в грабеже в ювелирном магазине на Пражской улице

30 января сотрудники уголовного розыска задержали 32-летнего петербуржца по подозрению в ограблении ювелирного магазина. Инцидент произошел 28 января во Фрунзенском районе, когда неизвестный, находясь в торговом центре на Пражской улице, дом 48/50, похитил золотые цепочки, общей стоимостью 275 980 рублей.

Согласно заявлению, поступившему в полицию, злоумышленник попросил продавца продемонстрировать ассортимент золотых цепей, мотивируя это выбором украшения. Воспользовавшись моментом, когда ему дали примерить одно изделие и взяв в руки другое, он совершил побег, не заплатив за товар.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 161, части 2, пункту «д» УК РФ (грабеж). Задержание подозреваемого произошло 30 января в 03:00 у дома 19 по Купчинской улице. В настоящее время задержанный доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

