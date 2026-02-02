ента новостей

20:32
В Ленобласти на трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола» в ДТП погиб водитель иномарки
20:25
Стартовал чемпионат Санкт-Петербурга по художественной гимнастике
20:21
В Петербурге хотят признать такси социально значимым сервисом
20:10
На КАД ограничили скорость до 70 км/ч из-за ухудшении погодных условий
14:49
В Смольном наградили петербуржцев за помощь участникам СВО и жителям новых территорий
14:43
В Ленобласти задержали поджигателей вышки сотовой связи
14:37
В Ленобласти задержали организованную группу «черных риелторов»
14:20
Сборная Герценовского университета завоевала бронзу на соревнованиях по джиу-джитсу
14:11
В Ленобласти открыли два подшефных кадетских класса Следственного комитета России
14:05
Российско-Вьетнамский культурный центр в РГПУ открыл перекрестный Год науки и образования двух стран
13:04
С 3 и 4 февраля в даух района Петербурга ограничат движение транспорта
09:27
В Мурино полицейские ликвидировали узел связи украинских мошенников
22:07
В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП погибли два человека
13:53
В Петербурге парламентарии взяли в работу сразу две инициативы Молодежного парламента
13:47
В Ленобласти учредили новое региональное звание «Почетный эколог»
13:40
В Петербурге простились с художественным руководителем и главным дирижёром Капеллы Владиславом Чернушенко
13:35
В Петербурге ограничат движение транспорта в семи районах
13:27
В Петербурге задержали агента украинских спецслужб, планировавшего застрелить российского военнослужащего
13:09
В Ленобласти задержали подозреваемого в мошенничестве со страховой выплатой
12:58
В Петербурге задержали стрелка из пневматики у торгового центра на Гражданском проспекте
12:54
В Выборге задержан курьер телефонных мошенников
12:52
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении ювелирного магазина на Пражской улице
09:37
Экспозиция «Ленинград. 1942» в Московском парке Победы
09:32
В Петербурге приступили к разработке новых мер поддержки семей детьми
09:17
В Приморском районе задержали подростка за поджог автомобиля
16:05
В Петербурге состоялась патриотическая акция «Знамена Победы»
15:49
Выставка «Негасимый свет. Женщины-спортсменки Ленинграда в годы Великой Отечественной войны»
14:17
На «синей» ветке петербургского метро началась обкатка новых поездов «Балтиец»
12:44
В Ленобласти на трассе «Ропша-Марьино» в ДТП с грузовиком погибла 19-летняя водитель легковушки
12:39
В Петербурге задержали жителя Калининграда, помогавшего телефонным мошенникам
В Мурино полицейские ликвидировали узел связи украинских мошенников

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
В Мурино «кибиреполиция» ликвидировала узел связи украинских мошенников 

Сотрудники УБК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, действуя совместно со Спецполком Главка, пресекли деятельность организованной группы, обвиняемой в мошенничестве с использованием современных технологий. Злоумышленники обманывали граждан России.

В ходе оперативных мероприятий в Мурино и Новом Девяткино были задержаны двое сообщников украинских мошенников. Задержанные – безработная 20-летняя девушка, прибывшая из Псковской области, и ее 28-летний знакомый из Калмыкии.

С августа 2025 года задержанные обеспечивали работу "сим-боксов" для колл-центров в Украине. Данные устройства позволяли скрывать местоположение при совершении звонков. Молодые люди получали оборудование и SIM-карты через курьерские службы и меняли арендованные квартиры каждые несколько дней в целях конспирации.

За свою работу они получали криптовалюту в размере 12 тысяч рублей в день каждый. Ежедневно через их узел связи проходило не менее 5 тысяч мошеннических звонков. Установлена причастность задержанных к 50 уголовным делам.

При обысках изъяты шлюзы, ноутбуки, роутеры, телефоны с перепиской, более 3500 SIM-карт и банковские карты.

Следственным Управлением УМВД России «Пушкинское» возбуждены уголовные дела по статьям 159 (мошенничество) и 274.3 (незаконное использование средств связи) УК РФ. Подозреваемые заключены под стражу. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

