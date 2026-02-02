В Мурино полицейские ликвидировали узел связи украинских мошенников

Сотрудники УБК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, действуя совместно со Спецполком Главка, пресекли деятельность организованной группы, обвиняемой в мошенничестве с использованием современных технологий. Злоумышленники обманывали граждан России.

В ходе оперативных мероприятий в Мурино и Новом Девяткино были задержаны двое сообщников украинских мошенников. Задержанные – безработная 20-летняя девушка, прибывшая из Псковской области, и ее 28-летний знакомый из Калмыкии.

С августа 2025 года задержанные обеспечивали работу "сим-боксов" для колл-центров в Украине. Данные устройства позволяли скрывать местоположение при совершении звонков. Молодые люди получали оборудование и SIM-карты через курьерские службы и меняли арендованные квартиры каждые несколько дней в целях конспирации.

За свою работу они получали криптовалюту в размере 12 тысяч рублей в день каждый. Ежедневно через их узел связи проходило не менее 5 тысяч мошеннических звонков. Установлена причастность задержанных к 50 уголовным делам.

При обысках изъяты шлюзы, ноутбуки, роутеры, телефоны с перепиской, более 3500 SIM-карт и банковские карты.

Следственным Управлением УМВД России «Пушкинское» возбуждены уголовные дела по статьям 159 (мошенничество) и 274.3 (незаконное использование средств связи) УК РФ. Подозреваемые заключены под стражу. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.