В Ленобласти открыли два подшефных кадетских класса Следственного комитета России

В Гатчинской школе № 12 состоялась значимая и запоминающаяся торжественная церемония, посвященная открытию новых кадетских классов, организованных при поддержке Следственного комитета Российской Федерации. На это важное событие собрались не только ученики и преподаватели учебного заведения, но и множество почетных гостей. Среди них были родители кадетов, представители администрации Гатчины, а также сотрудники следственных органов и кадеты из других образовательных учреждений.

Заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области, Максим Вячеславович Гуров, выступил с приветственным словом, в котором выразил уверенность в том, что знания и навыки, которые ребята получат в кадетских классах, окажутся бесценными для их будущего. Он отметил: «Мы очень надеемся, что среди вас вырастут будущие следователи. Двери следственного управления по Ленинградской области всегда открыты для вас». Гуров также напомнил присутствующим о том, что высококвалифицированные следователи готовятся в Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России, что подчеркивает важность и значимость выбранного пути.

Директор школы № 12, Ксения Александровна Елистратова, в своем выступлении акцентировала внимание на том, что день открытия кадетских классов станет историческим моментом для учебного заведения. Она отметила, что кадетские классы — это не просто новое подразделение, а стартовая площадка для тех, кто мечтает служить закону, защищать справедливость и строить карьеру в области правопорядка. «Кадетская образовательная программа направлена на всестороннее развитие личности, в ней гармонично сочетаются как фундаментальные знания, так и специальная подготовка, физическая закалка, строевая выучка и воспитание высоких моральных качеств», — подчеркнула Елистратова.

На мероприятии также выступили представители различных кадетских классов Гатчинского округа. Морские кадеты из школы № 11, юные друзья пограничников из Пламенской школы, будущие специалисты МЧС из гатчинской школы № 7, кадеты класса аэрокосмической направленности из «Высшего пилотажа», а также кадеты Войсковицкой школы № 2, изучающие противовоздушную и противоракетную оборону Воздушно-космических сил, поделились своими впечатлениями и напутственными словами. Их выступления вдохновили присутствующих и создали атмосферу единства и поддержки среди всех участников мероприятия.

В рамках новой программы для кадет предусмотрено не только проведение специализированных учебных курсов, но и регулярные совместные мероприятия, которые помогут развивать командный дух и навыки взаимодействия. Учащихся ожидают уроки мужества, на которых они смогут услышать истории ветеранов службы, а также возможность участвовать в спортивных состязаниях и творческих конкурсах, что, безусловно, обогатит их образовательный опыт.