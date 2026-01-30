В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП погибли два человека

30 января 2026 года, приблизительно в 15:45, на 184-ом километре трассы Р-21 «Кола» произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись два автомобиля.

Согласно предварительным данным, авария произошла из-за того, что 46-летняя водитель автомобиля «Мерседес-Бенц», двигавшаяся в направлении Мурманска, при обгоне не обеспечила безопасность выполняемого маневра. Это привело к лобовому столкновению с автомобилем «Киа Церато», который ехал в сторону Санкт-Петербурга.

В результате столкновения 38-летний водитель "Киа Церато" и его 37-летняя жена скончались на месте. Ребенок, находившийся в "Киа Церато", с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

В данный момент сотрудники полиции проводят расследование обстоятельств аварии. Правоохранительные органы выясняют все детали и причины случившегося.