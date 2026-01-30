ента новостей

22:07
В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП погибли два человека
13:53
В Петербурге парламентарии взяли в работу сразу две инициативы Молодежного парламента
13:47
В Ленобласти учредили новое региональное звание «Почетный эколог»
13:40
В Петербурге простились с художественным руководителем и главным дирижёром Капеллы Владиславом Чернушенко
13:35
В Петербурге ограничат движение транспорта в семи районах
13:27
В Петербурге задержали агента украинских спецслужб, планировавшего застрелить российского военнослужащего
13:09
В Ленобласти задержали подозреваемого в мошенничестве со страховой выплатой
12:58
В Петербурге задержали стрелка из пневматики у торгового центра на Гражданском проспекте
12:54
В Выборге задержан курьер телефонных мошенников
12:52
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении ювелирного магазина на Пражской улице
09:37
Экспозиция «Ленинград. 1942» в Московском парке Победы
09:32
В Петербурге приступили к разработке новых мер поддержки семей детьми
09:17
В Приморском районе задержали подростка за поджог автомобиля
16:05
В Петербурге состоялась патриотическая акция «Знамена Победы»
15:49
Выставка «Негасимый свет. Женщины-спортсменки Ленинграда в годы Великой Отечественной войны»
14:17
На «синей» ветке петербургского метро началась обкатка новых поездов «Балтиец»
12:44
В Ленобласти на трассе «Ропша-Марьино» в ДТП с грузовиком погибла 19-летняя водитель легковушки
12:39
В Петербурге задержали жителя Калининграда, помогавшего телефонным мошенникам
12:36
В Петербурге задержали 19-летнюю "помошницу" мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Народного Ополчения
12:31
В Петербурге задержали одного из налетчиков на магазин на Заневском проспекте
10:06
Бюст художника Ильи Репина в Курортном районе признан региональным памятником
09:56
Полицейские провели масштабный миграционный рейд в Калининском районе Петербурга
09:45
В Петербурге планируется провести Международный молодёжный форум
09:30
В Петербурге прокуратура взыскала с коммунальщиков полмиллиона в пользу пенсионерки
20:04
Храм апостолов Петра и Павла РГПУ им. А. И. Герцена отмечен наградой Всероссийского конкурса «Открыт для всех»
20:02
Выставка «Сказано сердцем»
11:47
В центре Петербурга задержали двоих злоумышленников за грабеж в общественном туалете
11:20
В Калининском районе полицейские провели масштабный рейд на дорогах
16:03
Владимир Путин возложил цветы к Рубежному камню на Невском пятачке
15:55
В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады возложили цветы к монументу «Мать-Родина»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП погибли два человека

В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП погибли два человека

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Аварийно-спасательная служба ЛО
На 184 км трассы Кола произошло столкновение автомобилей Киа и Мерседес. В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Киа.

30 января 2026 года, приблизительно в 15:45, на 184-ом километре трассы Р-21 «Кола» произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись два автомобиля.

Согласно предварительным данным, авария произошла из-за того, что 46-летняя водитель автомобиля «Мерседес-Бенц», двигавшаяся в направлении Мурманска, при обгоне не обеспечила безопасность выполняемого маневра. Это привело к лобовому столкновению с автомобилем «Киа Церато», который ехал в сторону Санкт-Петербурга.

В результате столкновения 38-летний водитель "Киа Церато" и его 37-летняя жена скончались на месте. Ребенок, находившийся в "Киа Церато", с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

В данный момент сотрудники полиции проводят расследование обстоятельств аварии. Правоохранительные органы выясняют все детали и причины случившегося.

Все по теме: Ленобласть, Лодейнопольский район, ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

25-07-2025, 21:17
На трассе "Кола" в Тихвинском районе произошло смертельное ДТП
19-01-2026, 09:28
На трассе "Кола" в лобовом ДТП с КАМАЗом погибли водитель и пассажир легковушки
25-07-2024, 22:13
В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП с фурой погибла женщина-водитель «Ниссан Ноут»
21-01-2026, 14:12
На трассе «Кола» при столкновении легковушки и бензовоза погибли два человека
1-12-2023, 20:20
В Ленобласти на трассе «Кола» столкнулись две иномаркм. Погибли два человека и один госпитализирован
30-06-2025, 09:37
В ДТП на трассе «Кола» пострадали два человека

Происшествия на дорогах

Сегодня, 22:07
В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП погибли два человека
Вчера, 12:44
В Ленобласти на трассе «Ропша-Марьино» в ДТП с грузовиком погибла 19-летняя водитель легковушки
26-01-2026, 09:54
В ДТП на Выборгском шосс в Парголово погиб 20-летний водитель иномарки
26-01-2026, 09:24
На трассе «Санкт-Петербург — Кировск» иномарка насмерть сбила пешехода на тратуаре
Наверх