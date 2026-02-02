С 3 и 4 февраля в даух района Петербурга ограничат движение транспорта

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) сообщает о предстоящих ограничениях дорожного движения, которые будут действовать в Санкт-Петербурге в начале февраля. Эти ограничения связаны с проведением различных строительных и ремонтных работ, необходимых для улучшения инфраструктуры города.

В частности, в Василеостровском районе с 3 по 25 февраля будет ограничено движение транспортных средств на улице Нахимова. Это связано с работами по строительству нового газопровода, которые требуют временного закрытия части дороги. Ограничение будет действовать на участке от Наличной улицы до Малого проспекта В. О. Важно отметить, что такие меры направлены на обеспечение безопасности как водителей, так и пешеходов, которые могут находиться в этом районе.

Кроме того, в Московском районе с 4 по 24 февраля также будут введены ограничения на движение. На этот раз работы будут проводиться в рамках реконструкции теплосетей, и ограничение коснется улицы Ленсовета. Движение будет ограничено на участке от Алтайской улицы до улицы Орджоникидзе. Эти работы необходимы для модернизации теплоснабжения в районе, что в дальнейшем должно привести к улучшению качества услуг для жителей.

Государственная административно-техническая инспекция подчеркивает, что организации, выполняющие данные работы, обязаны обеспечить безопасный проход пешеходов в местах проведения работ. Это включает в себя создание временных пешеходных переходов и установку соответствующих знаков, чтобы минимизировать неудобства для горожан.

Все ограничения движения, связанные с земляными, строительными и ремонтными работами, будут тщательно контролироваться, чтобы обеспечить безопасность и комфорт всех участников дорожного движения. ГАТИ призывает водителей и пешеходов проявлять внимательность и осторожность в указанных районах в указанные сроки.