20:32
В Ленобласти на трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола» в ДТП погиб водитель иномарки
20:25
Стартовал чемпионат Санкт-Петербурга по художественной гимнастике
20:21
В Петербурге хотят признать такси социально значимым сервисом
20:10
На КАД ограничили скорость до 70 км/ч из-за ухудшении погодных условий
14:49
В Смольном наградили петербуржцев за помощь участникам СВО и жителям новых территорий
14:43
В Ленобласти задержали поджигателей вышки сотовой связи
14:37
В Ленобласти задержали организованную группу «черных риелторов»
14:20
Сборная Герценовского университета завоевала бронзу на соревнованиях по джиу-джитсу
14:11
В Ленобласти открыли два подшефных кадетских класса Следственного комитета России
14:05
Российско-Вьетнамский культурный центр в РГПУ открыл перекрестный Год науки и образования двух стран
13:04
С 3 и 4 февраля в даух района Петербурга ограничат движение транспорта
09:27
В Мурино полицейские ликвидировали узел связи украинских мошенников
22:07
В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП погибли два человека
13:53
В Петербурге парламентарии взяли в работу сразу две инициативы Молодежного парламента
13:47
В Ленобласти учредили новое региональное звание «Почетный эколог»
13:40
В Петербурге простились с художественным руководителем и главным дирижёром Капеллы Владиславом Чернушенко
13:35
В Петербурге ограничат движение транспорта в семи районах
13:27
В Петербурге задержали агента украинских спецслужб, планировавшего застрелить российского военнослужащего
13:09
В Ленобласти задержали подозреваемого в мошенничестве со страховой выплатой
12:58
В Петербурге задержали стрелка из пневматики у торгового центра на Гражданском проспекте
12:54
В Выборге задержан курьер телефонных мошенников
12:52
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении ювелирного магазина на Пражской улице
09:37
Экспозиция «Ленинград. 1942» в Московском парке Победы
09:32
В Петербурге приступили к разработке новых мер поддержки семей детьми
09:17
В Приморском районе задержали подростка за поджог автомобиля
16:05
В Петербурге состоялась патриотическая акция «Знамена Победы»
15:49
Выставка «Негасимый свет. Женщины-спортсменки Ленинграда в годы Великой Отечественной войны»
14:17
На «синей» ветке петербургского метро началась обкатка новых поездов «Балтиец»
12:44
В Ленобласти на трассе «Ропша-Марьино» в ДТП с грузовиком погибла 19-летняя водитель легковушки
12:39
В Петербурге задержали жителя Калининграда, помогавшего телефонным мошенникам
Все новости
Питерец.ру » Происшествия » С 3 и 4 февраля в даух района Петербурга ограничат движение транспорта

С 3 и 4 февраля в даух района Петербурга ограничат движение транспорта

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
ГАТИ информирует о планируемых ограничениях дорожного движения с 3 и 4 февраля

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) сообщает о предстоящих ограничениях дорожного движения, которые будут действовать в Санкт-Петербурге в начале февраля. Эти ограничения связаны с проведением различных строительных и ремонтных работ, необходимых для улучшения инфраструктуры города.

В частности, в Василеостровском районе с 3 по 25 февраля будет ограничено движение транспортных средств на улице Нахимова. Это связано с работами по строительству нового газопровода, которые требуют временного закрытия части дороги. Ограничение будет действовать на участке от Наличной улицы до Малого проспекта В. О. Важно отметить, что такие меры направлены на обеспечение безопасности как водителей, так и пешеходов, которые могут находиться в этом районе.

Кроме того, в Московском районе с 4 по 24 февраля также будут введены ограничения на движение. На этот раз работы будут проводиться в рамках реконструкции теплосетей, и ограничение коснется улицы Ленсовета. Движение будет ограничено на участке от Алтайской улицы до улицы Орджоникидзе. Эти работы необходимы для модернизации теплоснабжения в районе, что в дальнейшем должно привести к улучшению качества услуг для жителей.

Государственная административно-техническая инспекция подчеркивает, что организации, выполняющие данные работы, обязаны обеспечить безопасный проход пешеходов в местах проведения работ. Это включает в себя создание временных пешеходных переходов и установку соответствующих знаков, чтобы минимизировать неудобства для горожан.

Все ограничения движения, связанные с земляными, строительными и ремонтными работами, будут тщательно контролироваться, чтобы обеспечить безопасность и комфорт всех участников дорожного движения. ГАТИ призывает водителей и пешеходов проявлять внимательность и осторожность в указанных районах в указанные сроки.

