В Выборге задержан курьер телефонных мошенников

Полицейские Выборга 28 января отреагировали на сообщение о возможном обмане пожилого местного жителя.

Предварительное расследование показало, что с 26 по 28 января неизвестные лица звонили 85-летнему мужчине, выдавая себя за представителей различных организаций. Они убедили пенсионера передать курьеру значительную сумму денег, заявив о "необходимости декларирования средств".

В ходе оперативной операции, организованной полицией, 28-летний мужчина был задержан при получении муляжа денег возле дома №1 по Каменному переулку в Выборге.

В тот же день возбудили уголовное дело по статьям 30 ч. 3 и 159 ч. 4 УК РФ.

Подозреваемый был задержан согласно статье 91 УПК РФ и заключен под стражу в изоляторе временного содержания. Ведется дальнейшее расследование обстоятельств дела.