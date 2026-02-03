ента новостей

22:39
СКА обыграл минское «Динамо» по буллитам
20:46
Выставка «Мир особенных сердец»
20:38
В Петербурге открыти улицу в честь начальника милиции блокадного Ленинграда Евгения Грушко
20:34
В Новогорелово женщина выбросила своих детей с 16 этажа, после чего свела счеты с жизнью
13:51
Фестиваль «Сударыня Масленица»
13:48
Выставка «Фронтовой быт»
11:15
Ленобласть расширяет сферы сотрудничества с Турцией
11:09
В Петербурге детские и спортивные площадки переведут на цифровой контроль
10:19
В Кировске задержали курьера телефонных мошенников
10:14
В Парголово задержали подозреваемого в уличном грабеже
10:12
В Калининском районе пьяный мужчина разбил стекло в здании диспетчерской службы
10:08
В Красносельском районе дорожный конфликт закончился стрельбой
10:05
Задержанный похититель 9-летнего мальчика признался в его убийстве. Тело ребенка нашли в водоеме в Ленобласти
20:32
В Ленобласти на трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола» в ДТП погиб водитель иномарки
20:25
Стартовал чемпионат Санкт-Петербурга по художественной гимнастике
20:21
В Петербурге хотят признать такси социально значимым сервисом
20:10
На КАД ограничили скорость до 70 км/ч из-за ухудшении погодных условий
14:49
В Смольном наградили петербуржцев за помощь участникам СВО и жителям новых территорий
14:43
В Ленобласти задержали поджигателей вышки сотовой связи
14:37
В Ленобласти задержали организованную группу «черных риелторов»
14:20
Сборная Герценовского университета завоевала бронзу на соревнованиях по джиу-джитсу
14:11
В Ленобласти открыли два подшефных кадетских класса Следственного комитета России
14:05
Российско-Вьетнамский культурный центр в РГПУ открыл перекрестный Год науки и образования двух стран
13:04
С 3 и 4 февраля в даух района Петербурга ограничат движение транспорта
09:27
В Мурино полицейские ликвидировали узел связи украинских мошенников
22:07
В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП погибли два человека
13:53
В Петербурге парламентарии взяли в работу сразу две инициативы Молодежного парламента
13:47
В Ленобласти учредили новое региональное звание «Почетный эколог»
13:40
В Петербурге простились с художественным руководителем и главным дирижёром Капеллы Владиславом Чернушенко
13:35
В Петербурге ограничат движение транспорта в семи районах
Питерец.ру » Происшествия » В Калининском районе пьяный мужчина разбил стекло в здании диспетчерской службы

В Калининском районе пьяный мужчина разбил стекло в здании диспетчерской службы

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Калининском районе Петербурга полицейские задержали мужчину, повредившего здание диспетчерской службы

В Калининском районе Петербурга 2 февраля в правоохранительные органы поступила информация о попытке проникновения постороннего в диспетчерскую службу муниципального транспортного предприятия, расположенную у дома №21 по улице Руставели.

Прибывшие оперативные сотрудники полиции оперативно задержали на месте происшествия мужчину 46 лет, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, который повредил окно в здании диспетчерской. Общая сумма ущерба, нанесённого предприятию, оценена в 10 тысяч рублей.

В отношении задержанного лица был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, после чего он был помещён в специальное помещение для административно задержанных.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному инциденту.

