В Калининском районе пьяный мужчина разбил стекло в здании диспетчерской службы

В Калининском районе Петербурга 2 февраля в правоохранительные органы поступила информация о попытке проникновения постороннего в диспетчерскую службу муниципального транспортного предприятия, расположенную у дома №21 по улице Руставели.

Прибывшие оперативные сотрудники полиции оперативно задержали на месте происшествия мужчину 46 лет, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, который повредил окно в здании диспетчерской. Общая сумма ущерба, нанесённого предприятию, оценена в 10 тысяч рублей.

В отношении задержанного лица был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, после чего он был помещён в специальное помещение для административно задержанных.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному инциденту.