В Ленобласти задержали поджигателей вышки сотовой связи

В ночь со 1 на 2 февраля правоохранительные органы Ломоносовского района Ленинградской области получили информацию о пожаре на вышке сотовой связи, находящейся неподалеку от автодороги А120 возле населенного пункта Черемыкино.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники ППС, осматривая территорию, выявили и задержали двух молодых людей, пытавшихся скрыться в лесополосе. При личном досмотре у задержанных были обнаружены металлический инструмент для взлома и мобильные устройства.

Задержанные оказались двумя жителями Приморского района Санкт-Петербурга и были доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе допроса задержанные рассказали, что через один из интернет-мессенджеров с ними связался аноним, предложивший денежное вознаграждение в размере 500 долларов США за совершение умышленного поджога вышки мобильной связи.

В настоящий момент ведется проверка причастности задержанных к другим аналогичным преступлениям. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.