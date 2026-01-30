В Петербурге простились с художественным руководителем и главным дирижёром Капеллы Владиславом Чернушенко

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялось прощание с Владиславом Александровичем Чернушенко, который был Почётным гражданином города, народным артистом СССР, а также лауреатом Государственных премий как СССР, так и России. Он занимал пост художественного руководителя и главного дирижёра Академической капеллы Санкт-Петербурга. К сожалению, Владислав Александрович ушёл из жизни 27 января, на 91-м году жизни.

Гражданская панихида прошла в стенах Капеллы, где собрались множество людей, чтобы отдать дань уважения великому музыканту. Среди присутствующих были губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский. Не обошлось и без телеграмм соболезнования от высокопоставленных лиц, включая председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, председателя Следственного Комитета России Александра Бастрыкина, министра культуры Ольгу Любимову и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Александр Беглов, выступая на панихиде, подчеркнул, что мы прощаемся с человеком, который стал душой петербургской музыки. Владислав Александрович посвятил всю свою жизнь музыке, своему городу и своей стране. Он был настоящим ленинградцем, который, будучи ребёнком, пережил ужас первой блокады Ленинграда. Вернувшись в освобождённый город, он полностью отдал себя музыкальному искусству. У него было множество наград, однако он всегда считал наиболее ценным звание «Жителя блокадного Ленинграда».

Губернатор также отметил, что Академическая капелла стала для Владислава Александровича родным домом, который он фактически создал заново. Он вернул ей имя и силу, а также возродил хор Капеллы, сделав его одним из лучших в мире. «Он глубоко чувствовал русскую духовную музыку. Возрождая Капеллу, он открыл эту музыку для всего мира. Его принимали в разных странах, где он демонстрировал, насколько тонка русская душа и русская музыка», – добавил Беглов.

Владислав Чернушенко родился 14 января 1936 года в Ленинграде. С 1944 года он начал своё обучение в Хоровом училище при Капелле, а затем продолжил учёбу в Ленинградской консерватории. Его творческий путь был неразрывно связан с ведущими музыкальными коллективами и образовательными учреждениями Санкт-Петербурга. На протяжении более двадцати лет он возглавлял Санкт-Петербургскую консерваторию, внося значительный вклад в сохранение и развитие музыкальной школы города. Он воспитал множество талантливых музыкантов и дирижёров, которые продолжили его дело.

Более пятидесяти лет Владислав Чернушенко руководил Государственной академической капеллой Санкт-Петербурга. В 1991 году он основал Симфонический оркестр, который стал важной частью культурной жизни города и страны. Его вклад в музыкальную культуру невозможно переоценить. Он не только развивал таланты, но и создавал условия для их проявления, поддерживая и вдохновляя молодых музыкантов.