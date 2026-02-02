Сборная Герценовского университета завоевала бронзу на соревнованиях по джиу-джитсу

В Центре единоборств, расположенном на базе Морского технического университета, прошли студенческие соревнования по джиу-джитсу, которые стали частью Санкт-Петербургских студенческих спортивных игр. Это мероприятие собрало множество участников и зрителей, создавая атмосферу настоящего спортивного праздника. Важным представителем на этих соревнованиях стал Герценовский университет, который выставил свою сборную команду по единоборствам, состоящую из 30 талантливых и целеустремленных студентов.

Среди участников выделились студенты-герценовцы, добившиеся выдающихся результатов. Дмитрий Яковлев, Диана Костюк и Марьяна Колыгина блестяще выступили в своих весовых категориях, завоевав первое место в разделе «не-ваза». Их победы стали результатом упорных тренировок и настойчивости, которые они демонстрировали на протяжении всего времени подготовки к соревнованиям. В то же время, серебряные медали в своих весовых категориях завоевали Ольга Яптик и Софья Ковалева, продемонстрировав высокий уровень мастерства и боевого духа.

Бронзовые медали были вручены Екатерине Величкиной, Милане Кудрявцевой, Даниилу Козлову, Дмитрию Сорокину и Максиму Копеину. Эти студенты также показали отличные результаты, что подтверждает высокий уровень подготовки и стремление к победе. В итоге, по результатам командного зачета, сборная РГПУ им. А. И. Герцена впервые в своей истории заняла третье место, что является значительным достижением для университета.

Тренер сборной по единоборствам, Михаил Плешивцев, который также является старшим преподавателем кафедры физического воспитания и спортивно-массовой работы, поделился своими впечатлениями о выступлении команды: «В этом году мы особенно усиленно готовились к этим соревнованиям, и результат не заставил себя ждать. Некоторые ребята в ходе упорной борьбы не добрались до медалей, но продемонстрировали личный прогресс, выигрывая несколько встреч, тем самым продвигаясь вверх по турнирной таблице и принося очки нашей сборной». Он отметил, что команда университета сумела набрать 50 очков, уступив всего лишь 6 баллов команде СПбГМТУ, которая заняла второе место.

Соревнования по джиу-джитсу среди студентов собрали 170 спортсменов из 17 высших учебных заведений Санкт-Петербурга. Участники боролись в двух категориях: «Бои» и «Борьба лежа», распределяясь по 14 весовым категориям. Мужчины соревновались в категориях до 56 кг, 62 кг, 69 кг, 77 кг, 85 кг, 94 кг и свыше 94 кг, в то время как девушки боролись за медали в весовых категориях до 45 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг и более 70 кг.

Стоит отметить, что ранее сборная РГПУ им. А. И. Герцена по единоборствам уже добивалась успехов, став победительницей Первого студенческого чемпионата по сумо. Студенты этого университета, который находится под управлением Минпросвещения России, регулярно демонстрируют высокие результаты в спортивных соревнованиях различного уровня. В прошлом году 217 спортсменов-герценовцев стали победителями и призерами различных турниров, что подчеркивает высокий уровень подготовки и спортивной культуры в университете.

На сегодняшний день в Герценовском университете организованы тренировки для 54 сборных команд, представляющих различные виды спорта. Это свидетельствует о том, что университет активно поддерживает развитие физической культуры и спорта среди студентов, создавая все условия для достижения высоких результатов. Таким образом, участие в соревнованиях по джиу-джитсу стало очередным шагом на пути к дальнейшим успехам и достижениям студентов РГПУ им. А. И. Герцена в мире спорта.