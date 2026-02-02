ента новостей

20:32
В Ленобласти на трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола» в ДТП погиб водитель иномарки
20:25
Стартовал чемпионат Санкт-Петербурга по художественной гимнастике
20:21
В Петербурге хотят признать такси социально значимым сервисом
20:10
На КАД ограничили скорость до 70 км/ч из-за ухудшении погодных условий
14:49
В Смольном наградили петербуржцев за помощь участникам СВО и жителям новых территорий
14:43
В Ленобласти задержали поджигателей вышки сотовой связи
14:37
В Ленобласти задержали организованную группу «черных риелторов»
14:20
Сборная Герценовского университета завоевала бронзу на соревнованиях по джиу-джитсу
14:11
В Ленобласти открыли два подшефных кадетских класса Следственного комитета России
14:05
Российско-Вьетнамский культурный центр в РГПУ открыл перекрестный Год науки и образования двух стран
13:04
С 3 и 4 февраля в даух района Петербурга ограничат движение транспорта
09:27
В Мурино полицейские ликвидировали узел связи украинских мошенников
22:07
В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП погибли два человека
13:53
В Петербурге парламентарии взяли в работу сразу две инициативы Молодежного парламента
13:47
В Ленобласти учредили новое региональное звание «Почетный эколог»
13:40
В Петербурге простились с художественным руководителем и главным дирижёром Капеллы Владиславом Чернушенко
13:35
В Петербурге ограничат движение транспорта в семи районах
13:27
В Петербурге задержали агента украинских спецслужб, планировавшего застрелить российского военнослужащего
13:09
В Ленобласти задержали подозреваемого в мошенничестве со страховой выплатой
12:58
В Петербурге задержали стрелка из пневматики у торгового центра на Гражданском проспекте
12:54
В Выборге задержан курьер телефонных мошенников
12:52
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении ювелирного магазина на Пражской улице
09:37
Экспозиция «Ленинград. 1942» в Московском парке Победы
09:32
В Петербурге приступили к разработке новых мер поддержки семей детьми
09:17
В Приморском районе задержали подростка за поджог автомобиля
16:05
В Петербурге состоялась патриотическая акция «Знамена Победы»
15:49
Выставка «Негасимый свет. Женщины-спортсменки Ленинграда в годы Великой Отечественной войны»
14:17
На «синей» ветке петербургского метро началась обкатка новых поездов «Балтиец»
12:44
В Ленобласти на трассе «Ропша-Марьино» в ДТП с грузовиком погибла 19-летняя водитель легковушки
12:39
В Петербурге задержали жителя Калининграда, помогавшего телефонным мошенникам
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На КАД ограничили скорость до 70 км/ч из-за ухудшении погодных условий

На КАД ограничили скорость до 70 км/ч из-за ухудшении погодных условий

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Внимание! На КАД ввели 70 км/ч! Управление федеральных дорог предупреждает водителей об ухудшении погодных условий!

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует: из-за неблагоприятных погодных условий и роста числа аварий на дорогах введено ограничение скорости до 70 км/ч на федеральной трассе А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга (КАД). Ограничение касается участка от развязки на пересечении с проспектом Энгельса до развязки на стыке с дорогой «Марьино – Ропша» (Ропшинское шоссе), с 25-го по 90-й километр.

Данные об ограничениях отображаются на электронных табло и знаках в автоматизированной системе контроля трафика КАД.

Для борьбы с гололедом и уборки снега на КАД работает 42 комбинированные дорожные машины.

«Федеральное управление дорог рекомендует автолюбителям проявлять максимальную осторожность, подбирать скорость с учетом погоды, избегать резких действий, а также учитывать внезапные изменения климата и состояние асфальта за рулем», – отметил руководитель территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Все по теме: КАД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

3-06-2024, 12:46
На КАД в течение 4 дней запретят движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн
22-04-2024, 14:36
На КАД в течение четырех дней запретят движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн
18-04-2024, 18:39
В Петербурге и Ленобласти ожидается ухудщение погодных условий
8-06-2023, 17:33
На КАД в течение четырех дней будет запрещено движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн
29-11-2017, 14:24
На КАД с Софийской улицей на зиму ограничат скорость
7-06-2022, 12:27
На участке КАД Санкт-Петербурга в течение четырех дней будет запрещено движение грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн

Происшествия на дорогах

Сегодня, 20:32
В Ленобласти на трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола» в ДТП погиб водитель иномарки
30-01-2026, 22:07
В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП погибли два человека
29-01-2026, 12:44
В Ленобласти на трассе «Ропша-Марьино» в ДТП с грузовиком погибла 19-летняя водитель легковушки
26-01-2026, 09:54
В ДТП на Выборгском шосс в Парголово погиб 20-летний водитель иномарки
Наверх