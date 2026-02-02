На КАД ограничили скорость до 70 км/ч из-за ухудшении погодных условий

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует: из-за неблагоприятных погодных условий и роста числа аварий на дорогах введено ограничение скорости до 70 км/ч на федеральной трассе А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга (КАД). Ограничение касается участка от развязки на пересечении с проспектом Энгельса до развязки на стыке с дорогой «Марьино – Ропша» (Ропшинское шоссе), с 25-го по 90-й километр.

Данные об ограничениях отображаются на электронных табло и знаках в автоматизированной системе контроля трафика КАД.

Для борьбы с гололедом и уборки снега на КАД работает 42 комбинированные дорожные машины.

«Федеральное управление дорог рекомендует автолюбителям проявлять максимальную осторожность, подбирать скорость с учетом погоды, избегать резких действий, а также учитывать внезапные изменения климата и состояние асфальта за рулем», – отметил руководитель территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.