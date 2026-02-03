ента новостей

22:39
СКА обыграл минское «Динамо» по буллитам
20:46
Выставка «Мир особенных сердец»
20:38
В Петербурге открыти улицу в честь начальника милиции блокадного Ленинграда Евгения Грушко
20:34
В Новогорелово женщина выбросила своих детей с 16 этажа, после чего свела счеты с жизнью
13:51
Фестиваль «Сударыня Масленица»
13:48
Выставка «Фронтовой быт»
11:15
Ленобласть расширяет сферы сотрудничества с Турцией
11:09
В Петербурге детские и спортивные площадки переведут на цифровой контроль
10:19
В Кировске задержали курьера телефонных мошенников
10:14
В Парголово задержали подозреваемого в уличном грабеже
10:12
В Калининском районе пьяный мужчина разбил стекло в здании диспетчерской службы
10:08
В Красносельском районе дорожный конфликт закончился стрельбой
10:05
Задержанный похититель 9-летнего мальчика признался в его убийстве. Тело ребенка нашли в водоеме в Ленобласти
20:32
В Ленобласти на трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола» в ДТП погиб водитель иномарки
20:25
Стартовал чемпионат Санкт-Петербурга по художественной гимнастике
20:21
В Петербурге хотят признать такси социально значимым сервисом
20:10
На КАД ограничили скорость до 70 км/ч из-за ухудшении погодных условий
14:49
В Смольном наградили петербуржцев за помощь участникам СВО и жителям новых территорий
14:43
В Ленобласти задержали поджигателей вышки сотовой связи
14:37
В Ленобласти задержали организованную группу «черных риелторов»
14:20
Сборная Герценовского университета завоевала бронзу на соревнованиях по джиу-джитсу
14:11
В Ленобласти открыли два подшефных кадетских класса Следственного комитета России
14:05
Российско-Вьетнамский культурный центр в РГПУ открыл перекрестный Год науки и образования двух стран
13:04
С 3 и 4 февраля в даух района Петербурга ограничат движение транспорта
09:27
В Мурино полицейские ликвидировали узел связи украинских мошенников
22:07
В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП погибли два человека
13:53
В Петербурге парламентарии взяли в работу сразу две инициативы Молодежного парламента
13:47
В Ленобласти учредили новое региональное звание «Почетный эколог»
13:40
В Петербурге простились с художественным руководителем и главным дирижёром Капеллы Владиславом Чернушенко
13:35
В Петербурге ограничат движение транспорта в семи районах
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Ленобласть расширяет сферы сотрудничества с Турцией

Ленобласть расширяет сферы сотрудничества с Турцией

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Ленобласти
Перспективы привлечения турецких инвестиций, сотрудничество в АПК и туризме обсудили губернатор Ленобласти с консулом Турецкой Республики

За последние пять лет товарооборот между Россией и Турцией значительно увеличился, удвоившись и достигнув впечатляющих показателей. Особенно стоит отметить, что Турция занимает одно из ведущих мест по объему товарооборота среди всех стран-контрагентов Ленинградской области. Этот факт подчеркивает важность и перспективность экономических связей между двумя странами. В рамках недавней встречи губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с новым Генеральным консулом Турецкой Республики в Санкт-Петербурге Башаром Башолом обсуждались ключевые направления для дальнейшего сотрудничества.

Губернатор отметил, что новый Генеральный консул проявляет искренний интерес к изучению региона, что является важным шагом для укрепления двусторонних отношений. Башар Башол выразил желание посетить все города Ленинградской области, и это намерение, как ожидается, реализуется с приходом более теплой погоды. В ходе встречи обсуждались различные сферы, в которых возможно сотрудничество, включая агропромышленный комплекс (АПК), жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) и управление отходами. Губернатор подчеркнул, что Ленинградская область открыта для совместной работы и в таких направлениях, как культурный и молодежный обмен, что может способствовать укреплению связей между народами.

Александр Дрозденко предложил продолжить диалог на таких значимых мероприятиях, как Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), форум БРИФ и различные бизнес-миссии. Он также пригласил Генерального консула принять участие в праздновании Дня Ленинградской области, а также в фестивале «Корюшка идёт», где у него будет возможность попробовать уникальное блюдо — шаверму из корюшки. Это приглашение символизирует не только желание развивать экономические связи, но и укреплять культурные отношения между Россией и Турцией. Таким образом, встреча стала важным шагом в направлении углубления сотрудничества и взаимопонимания между двумя странами.

Все по теме: Ленобласть
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

17-06-2025, 10:32
Ленобласть и Республика Беларусь обсудили новые перспективы сотрудничества
17-04-2025, 09:20
В СПб откроется культурный центр Турции
20-10-2025, 19:40
Беглов провел рабочую встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко
13-06-2024, 15:00
В Ленобласти обсуждались перспективы сотрудничества с делегацией из Узбекистана
20-03-2025, 20:12
Петербург установил глубокие и прочные связи с Кубой и Мьянмой
24-11-2025, 15:15
Петербург посетила делегация провинции Тханьхоа

Происшествия на дорогах

Вчера, 20:32
В Ленобласти на трассе «Вологда - Тихвин - Р21 «Кола» в ДТП погиб водитель иномарки
30-01-2026, 22:07
В Ленобласти на трассе «Кола» в лобовом ДТП погибли два человека
29-01-2026, 12:44
В Ленобласти на трассе «Ропша-Марьино» в ДТП с грузовиком погибла 19-летняя водитель легковушки
26-01-2026, 09:54
В ДТП на Выборгском шосс в Парголово погиб 20-летний водитель иномарки
Наверх