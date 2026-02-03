Ленобласть расширяет сферы сотрудничества с Турцией

За последние пять лет товарооборот между Россией и Турцией значительно увеличился, удвоившись и достигнув впечатляющих показателей. Особенно стоит отметить, что Турция занимает одно из ведущих мест по объему товарооборота среди всех стран-контрагентов Ленинградской области. Этот факт подчеркивает важность и перспективность экономических связей между двумя странами. В рамках недавней встречи губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с новым Генеральным консулом Турецкой Республики в Санкт-Петербурге Башаром Башолом обсуждались ключевые направления для дальнейшего сотрудничества.

Губернатор отметил, что новый Генеральный консул проявляет искренний интерес к изучению региона, что является важным шагом для укрепления двусторонних отношений. Башар Башол выразил желание посетить все города Ленинградской области, и это намерение, как ожидается, реализуется с приходом более теплой погоды. В ходе встречи обсуждались различные сферы, в которых возможно сотрудничество, включая агропромышленный комплекс (АПК), жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) и управление отходами. Губернатор подчеркнул, что Ленинградская область открыта для совместной работы и в таких направлениях, как культурный и молодежный обмен, что может способствовать укреплению связей между народами.

Александр Дрозденко предложил продолжить диалог на таких значимых мероприятиях, как Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), форум БРИФ и различные бизнес-миссии. Он также пригласил Генерального консула принять участие в праздновании Дня Ленинградской области, а также в фестивале «Корюшка идёт», где у него будет возможность попробовать уникальное блюдо — шаверму из корюшки. Это приглашение символизирует не только желание развивать экономические связи, но и укреплять культурные отношения между Россией и Турцией. Таким образом, встреча стала важным шагом в направлении углубления сотрудничества и взаимопонимания между двумя странами.