Питерец.ру » Общество » В Петербурге ограничат движение транспорта в семи районах

В Петербурге ограничат движение транспорта в семи районах

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения с 1, 2 и 3 февраля

Государственная администрация транспортной инфраструктуры (ГАТИ) сообщает о предстоящих закрытиях и ограничениях движения на дорогах в Санкт-Петербурге в период с 1 по 3 февраля. Данная информация касается различных районов города и связана с проведением строительных работ, которые могут повлиять на передвижение автотранспорта.

В Красногвардейском районе с 2 по 22 февраля будет закрыто движение на Малоохтинском проспекте. Это связано с проведением работ по строительству газопровода. Закрытый участок простирается от Малоохтинской набережной до Перевозного переулка. Водителям рекомендуется использовать объездные маршруты, которые включают Малоохтинскую набережную, Республиканскую улицу и Малоохтинский проспект. Это позволит избежать заторов и минимизировать время в пути.

В Красносельском районе с 1 февраля по 28 июня также будут введены ограничения. В это время закроются участки движения на Социалистической улице, которая будет закрыта от Авиационной улицы до Аннинского шоссе. Кроме того, ограничивается движение по Школьной улице от Аннинского шоссе до Полевой улицы, по бульвару Дружбы от Набережной улицы до Московской улицы, а также по Дачной улице от Заречной улицы до Парковой улицы. Также с 1 февраля по 31 мая будет закрыт участок Вокзальной улицы от Коллективной улицы до Аннинского шоссе. Для объезда этих участков водителям рекомендуется использовать Социалистическую улицу, Полевую улицу, улицу Коммунаров, Набережную улицу, Московскую улицу, а также Авиационную и Заречную улицы.

В Курортном районе с 2 по 15 февраля будут ограничены движение на улице Инструментальщиков в городе Сестрорецк в районе пересечения с Дегтярёвым и Транспортным переулками. Эти ограничения также связаны с прокладкой газопровода, что может привести к затруднениям в движении.

В Московском районе с 1 февраля по 20 декабря ожидаются ограничения на Пулковском шоссе в районе развязки с дорогой в аэропорт. Это связано с размещением временных ограждений, что также может повлиять на поток автомобилей.

Невский район также не останется без изменений. С 1 февраля по 29 сентября здесь будут ограничены движение по Октябрьской набережной от Ультрамариновой улицы до дома 38 литера АХ. Также с 1 по 17 февраля будут действовать ограничения на улице Грибакиных от 12-й линии до 8-й линии в связи с прокладкой газопровода.

Во Фрунзенском районе с 3 по 16 февраля будет ограничено движение по Южному шоссе от Бухарестской улицы до Софийской улицы. Эти работы также связаны с прокладкой газопровода.

Важно отметить, что все указанные ограничения и закрытия связаны с необходимостью проведения строительных работ, которые направлены на улучшение инфраструктуры города. ГАТИ призывает водителей заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные задержки, чтобы избежать неприятных ситуаций на дороге.

Таким образом, в период с 1 по 3 февраля, а также в последующие месяцы, жителям и гостям Санкт-Петербурга следует быть внимательными к изменениям в дорожной обстановке и учитывать рекомендации по объезду закрытых участков. Это поможет сохранить безопасность на дорогах и обеспечить более комфортное передвижение по городу.

