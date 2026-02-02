ента новостей

Питерец.ру » Общество » Российско-Вьетнамский культурный центр в РГПУ открыл перекрестный Год науки и образования двух стран

Российско-Вьетнамский культурный центр в РГПУ открыл перекрестный Год науки и образования двух стран

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
РГПУ им. А.И. Герцена
В Российско-Вьетнамском культурном центре РГПУ им. А. И. Герцена прошла встреча первого секретаря Посольства Вьетнама в России со студентами-вьетнамцами вузов Санкт-Петербурга

В Российско-Вьетнамском культурном центре, который находится на базе Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена, состоялась важная встреча, в которой приняла участие первая секретарь Посольства Вьетнама в Российской Федерации, а также представитель Министерства образования и подготовки кадров Вьетнама в России, госпожа Май Нгуен Тует Хоа. Это мероприятие стало знаковым событием, открывающим перекрестный Год науки и образования между двумя странами, что подчеркивает важность культурного и образовательного обмена.

В ходе встречи госпожа Май Нгуен Тует Хоа акцентировала внимание на значимости Российско-Вьетнамского культурного центра как платформы для объединения и развития вьетнамского студенческого сообщества. Она отметила, что центр, расположенный в стенах Герценовского университета, активно занимается проведением просветительских и образовательных мероприятий, которые направлены на всех вьетнамских студентов, независимо от того, в каком вузе Санкт-Петербурга они обучаются. «Вы, как носители вьетнамской культуры, обладаете уникальной возможностью внести свой вклад в работу нашего культурного центра. Мы открыты для ваших инициатив и готовы поддержать вас в их реализации», — подчеркнула она, обращаясь к присутствующим студентам.

На встрече также присутствовали представители Герценовского университета, включая директора Центра международного сотрудничества Арсения Косяка и исполняющую обязанности директора Российско-Вьетнамского культурного центра Татьяну Арсеньеву. Арсений Косяк в своем выступлении отметил, что Российско-Вьетнамский культурный центр является относительно молодым учреждением, которое было открыто в июле 2025 года во время визита первой леди Вьетнама Нго Фыонг Ли. Несмотря на свою недолгую историю, центр уже успел провести множество значимых мероприятий, в которых активно участвовали вьетнамские студенты как из Герценовского университета, так и из других высших учебных заведений Санкт-Петербурга. Он также сообщил о том, что встреча была организована в сотрудничестве с Российско-Вьетнамским культурным центром, и подчеркнул, что университет активно взаимодействует с Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга. В планах на текущий год — развитие различных направлений работы, что должно способствовать укреплению связей между двумя странами.

Госпожа Май Нгуен Тует Хоа также сосредоточила внимание на вопросах, касающихся организации учебного процесса для вьетнамских студентов в Санкт-Петербурге, их пребыванием в России, а также необходимых документах, которые нужно оформить для комфортного обучения и жизни в стране. В ходе встречи была организована сессия вопросов и ответов, где студенты могли задать интересующие их вопросы и получить квалифицированные ответы от первого секретаря. Она подробно проконсультировала студентов по важным для них темам, что вызвало живой интерес и активное участие в обсуждении.

Визит госпожи Май Нгуен Тует Хоа в Санкт-Петербург стал важным шагом для укрепления двусторонних отношений между Россией и Вьетнамом, особенно в сфере образования и культуры. Участие вьетнамских студентов в подобных мероприятиях способствует не только их интеграции в российское общество, но и укреплению культурных связей между двумя странами, что особенно актуально в свете глобализации и необходимости взаимопонимания между народами.

